Первый день Рамадана: взрывом автомобиля убило 18 человек в Афганистане

КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. В субботу, 27 мая, в первый день Рамадана в Афганистане взорвалась заложенная в автомобиль бомба, погибли 18 человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на МВД.

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"Погибли 18 человек в результате взрыва бомбы, установленной в машине в провинции Хост, еще шесть человек получили ранения, в том числе два ребенка", — приводит агентство слова представителя МВД Наджиба Даниша.

Напомним, священный для мусульман месяц Рамадан начался в субботу.

Месяц Рамадан является одним из самых почитаемых у мусульман и требует строгого соблюдения поста.