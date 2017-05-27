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    Первый день Рамадана: взрывом автомобиля убило 18 человек в Афганистане

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    Как сообщили в МВД страны, "погибли 18 человек в результате взрыва бомбы, установленной в машине в провинции Хост, еще шесть человек получили ранения, в том числе два ребенка".
    На месте взрыва в Афганистане. Архивное фото
    REUTERS Ahmad Masood

    КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. В субботу, 27 мая, в первый день Рамадана в Афганистане взорвалась заложенная в автомобиль бомба, погибли 18 человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на МВД.

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    "Погибли 18 человек в результате взрыва бомбы, установленной в машине в провинции Хост, еще шесть человек получили ранения, в том числе два ребенка", — приводит агентство слова представителя МВД Наджиба Даниша.

    Напомним, священный для мусульман месяц Рамадан начался в субботу.

    Месяц Рамадан является одним из самых почитаемых у мусульман и требует строгого соблюдения поста.

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