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    Подозреваемого в расстреле мотоциклиста в Киеве арестовали - СМИ

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    Криминальная Украина: убийство мотоциклиста в Киеве (113)

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    Согласно информации, Дарницкий райсуд столицы удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры и избрал подозреваемому в убийстве мотоциклиста на Харьковском шоссе безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей.
    Убийство мотоциклиста в Киеве
    Facebook Киев Оперативный

    КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Дарницкий райсуд Киева решил оставить под стражей на время следствия подозреваемого в убийстве мотоциклиста на Харьковском шоссе. Об этом сообщает УНН.

    Убийство мотоциклиста на Харьковском шоссе в Киеве
    Facebook Оксаны Блищик
    Убийство мотоциклиста в Киеве. Кадры с места ЧП

    "Дарницкий райсуд столицы удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры N2 и избрал подозреваемому в убийстве мотоциклиста на Харьковском шоссе безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей", — заявили в прокуратуре Киева.

    Задержанному объявили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство). Наказание грозит тюрьмой от 7 до 15 лет.

    Ранее сообщалось, что в Дарницкое райуправление полиции пришел мужчина, подозреваемый в убийстве мотоциклиста на Харьковском шоссе в Киеве 24 мая.

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