Названа вероятна причина убийства мотоциклиста в Киеве

КИЕВ, 26 мая — РАИ Новости Украина. Убитым на Харьковском шоссе в Киеве мотоциклистом оказался житель столицы 36-летний Юрий Калиниченко. У погибшего осталось двое детей, сообщает ТСН.

По версии правоохранителей, убийство мотоциклиста произошло в результате конфликта между участниками дорожного движения, который вспыхнул внезапно.

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Полиция просит всех свидетелей происшествия обратиться в Дарницкое управление.

Вечером в среду, 24 мая, на Харьковском шоссе в Киеве расстреляли мотоциклиста. В байкера стреляли из машины Seat Leon светлого цвета с номером АА5783МЕ. По данным очевидцев, мотоциклист остановился на красный сигнал светофора, вскоре к нему подъехал автомобиль, после чего раздались два хлопка. В городе был объявлен оперативный план "Перехват".

Ранее сообщалось, что правоохранители подозревают в убийстве вице-чемпиона мира по борьбе сумо Дмитрия Слепченко.