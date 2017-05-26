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    Названа вероятна причина убийства мотоциклиста в Киеве

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    Криминальная Украина: убийство мотоциклиста в Киеве (108)

    (обновлено: )49
    По версии правоохранителей, убийство мотоциклиста на Харьковской шоссе в Киеве произошло в результате конфликта между участниками дорожного движения, который вспыхнул внезапно.
    Убийство мотоциклиста на Харьковском шоссе в Киеве
    Facebook Оксаны Блищик

    КИЕВ, 26 мая — РАИ Новости Украина. Убитым на Харьковском шоссе в Киеве мотоциклистом оказался житель столицы 36-летний Юрий Калиниченко. У погибшего осталось двое детей, сообщает ТСН

    Убийство мотоциклиста на Харьковском шоссе в Киеве
    Facebook Оксаны Блищик
    Убийство мотоциклиста в Киеве. Кадры с места ЧП

    По версии правоохранителей, убийство мотоциклиста произошло в результате конфликта между участниками дорожного движения, который вспыхнул внезапно.

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    Полиция просит всех свидетелей происшествия обратиться в Дарницкое управление.

    Вечером в среду, 24 мая, на Харьковском шоссе в Киеве расстреляли мотоциклиста. В байкера стреляли из машины Seat Leon светлого цвета с номером АА5783МЕ. По данным очевидцев, мотоциклист остановился на красный сигнал светофора, вскоре к нему подъехал автомобиль, после чего раздались два хлопка. В городе был объявлен оперативный план "Перехват".

    Ранее сообщалось, что правоохранители подозревают в убийстве вице-чемпиона мира по борьбе сумо Дмитрия Слепченко.

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