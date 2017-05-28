Под Киевом во двор бизнесмена бросили гранату

КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. В селе Софиевская Борщаговка под Киевом злоумышленники бросили гранату во двор частного предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Полицейские выяснили, что взрыв произошел ночью, повреждено окно жилого дома.

По предварительным данным, взорвалась осколочная ручная граната РГД-5.

Во время осмотра места происшествия сотрудники полиции обнаружили и изъяли металлические обломки, рычаг запала, образцы почвы из эпицентра взрыва.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Работники полиции устанавливают возможных свидетелей уголовного преступления и причастных лиц. Продолжается следствие.

Ранее пресс-служба полиции столицы сообщила, что боевую гранату Ф-1 с запалом обнаружили на детской площадке в Киеве, возбуждено дело.