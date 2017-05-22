На детской площадке в Киеве обнаружили гранату

Нацполиция в Киеве

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Боевую гранату Ф-1 с запалом обнаружили на детской площадке в Киеве, возбуждено дело, сообщила в понедельник пресс-служба полиции столицы.

По данным ведомства, в понедельник утром поступило сообщение, что на детской площадке обнаружен предмет, похожий на гранату. На место происшествия выехала полиция.

"По приезду эксперты изъяли боевую гранату Ф-1 с запалом, которую направили на исследование", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на железнодорожном вокзале в городе Покровск Донецкой области полиция задержала мужчину, который пытался вывезти в Киев мины, гранаты, электродетонаторы, тротиловые шашки.