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    Киев

    На детской площадке в Киеве обнаружили гранату

    (обновлено: )5310
    В Национальной полиции сообщили, что граната обнаружена на одной из детских площадок Шевченковского района Киева, возбуждено уголовное дело.
    Граната Ф-1 с запалом. Архивное фото
    Нацполиция в Киеве

    КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Боевую гранату Ф-1 с запалом обнаружили на детской площадке в Киеве, возбуждено дело, сообщила в понедельник пресс-служба полиции столицы.

    Блокпост ВСУ в Луганской области
    УНИАН
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    По данным ведомства, в понедельник утром поступило сообщение, что на детской площадке обнаружен предмет, похожий на гранату. На место происшествия выехала полиция.

    "По приезду эксперты изъяли боевую гранату Ф-1 с запалом, которую направили на исследование", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

    Следственным отделом Шевченковского управления полиции возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", добавили в пресс-службе.

    Ранее сообщалось, что на железнодорожном вокзале в городе Покровск Донецкой области полиция задержала мужчину, который пытался вывезти в Киев мины, гранаты, электродетонаторы, тротиловые шашки.

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