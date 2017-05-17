На Закарпатье экс-боец АТО бросил в кафе гранату, есть пострадавшие

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Бывший участник антитеррористической операции бросил в одно из кафе Закарпатской области боевую гранату, в результате взрыва тяжело ранен местный житель, сообщил губернатор региона Геннадий Москаль.

"В ночь на среду (17.05) в с. Косовская Поляна (Раховский район) произошел криминальный инцидент с применением огнестрельного оружия. После полуночи в местном баре засиделись трое местных жителей, между которыми разгорелся спор. Одного из мужчин, который был пьян и вел себя не совсем адекватно, выгнали из бара. Через несколько минут он вернулся с боевой гранатой РГД и бросил ее в открытое окно бара. В результате взрыва тяжелые травмы получил 26-летний мужчина. С минно-взрывными ранениями обеих ног и руки он доставлен в районную больницу, сейчас раненому делают операцию", — говорится в сообщении на официальном сайте Москаля.

Правонарушителем оказался 45-летний житель Косовской Поляны, участник антитеррористической операции, который был мобилизован в ВСУ летом 2015 года и провел в зоне боевых действий девять месяцев, после чего демобилизовался и вернулся домой.

"У задержанного это не первый инцидент с применением оружия. В 1990-м, будучи солдатом Советской армии, он из табельного оружия расстрелял караул (погибло несколько человек), за что отсидел 10 лет в тюрьме. Сейчас он находится под надзором полиции", — уточнил Москаль.

Ранее Москаль просит главу МВД Арсена Авакова и руководителя Национальной полиции Сергея Князева сменить руководство патрульной полиции Ужгорода и Мукачево, которому коллектив выразил недоверие.