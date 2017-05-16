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    Взрыв в частном доме Мукачево: сдетонировали две гранаты

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    Взрыв в Мукачево
    Пресс-служба ГУ Нацполиции в Закарпатской области

    КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. В Мукачево во дворе на улице Франко минувшей ночью произошел взрыв, его причиной стала детонация двух гранат РГД-5, сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.

    В результате взрыва пострадавших нет, однако повреждено бетонную плиту во дворе, частично поврежден фасад, треснуло стекло в окне.

    Предварительно, по данному факту будет начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем взрыва) Уголовного кодекса Украины. Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок от трех до пятнадцати лет.

    Причастные к взрыву устанавливаются, правоохранители обследуют территорию, прилегающую к месту происшествия, проводится подворовой обход и установление свидетелей.

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