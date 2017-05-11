Лидер ОУН: мы хотели "напугать" полицию музейным тубусом от гранатомета

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Лидер движения ОУН Николай Коханивский заявил, что тубус от гранатомета, из-за которого МВД начало штурмовать офис ОУН в Киеве 9 мая, был музейным экспонатом. По его словам, тубус от гранатомета был выставлен в окно, чтобы "напугать" полицейских, передает LIGA.net.

Коханивский заявил, что полиция с утра 9 мая заблокировала членов ОУН в их офисе на улице Мазепы, чтобы не пропустить националистов на акции.

"Внизу стояли бойцы спецподразделения. У нас в штабе есть музей. Там есть тубусы, каски. Ребята высовывали этот тубус, чтобы напугать ментов", — сказал лидер ОУН.

По мнению Коханивского, полиция штурмовала бы офис, даже если бы инцидента с гранатометом не произошло.

"Что касается человека с гранатометом, эта версия у полиции возникла только сегодня. Хотя тубус действительно был. Но если бы его не было, штурм все равно бы был", — отметил он.

"Все равно бы штурмовали и сказали, что нашли взрывчатку. Слава богу, что ребята высовывали этот тубус, потому что если бы его не было, у нас "нашли бы" тонну взрывчатки. Не было никаких понятых. Людей сразу прибили, вывели, а потом они занесли бы туда все, что угодно. Поэтому тубус спас нас от более тяжелой статьи", — добавил он.

Коханивский также сообщил, что во время штурма полицейские изъяли в офисе компьютеры, деньги, мобильные телефоны. "Естественно, нам никто ничего не вернет. Это уже не первый раз происходит", — добавил лидер ОУН. Он также сообщил, что почти всех задержанных 9 мая в офисе организации уже отпустили, одному ОУНовцу избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.