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    В ЛНР заявили об обстрелах гранатометами

    Тема:

    АТО в Донбассе: обстрел Авдеевки, гибель мирных жителей (372)

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    Обстрелам подвергся район населенного пункта Сокольники, Донецкий, Первомайск, Молодежное с направлений подконтрольных ВСУ Крымского, Катериновки, Новотошковки. Всего по территории республики за минувшие сутки было выпущено около 170 снарядов.
    Украинский военный. Архивное фото
    Пресс-центр штаба АТО/Facebook

    ЛУГАНСК, 16 мая — РИА Новости. Украинские силовики четыре раза за минувшие сутки открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции республики.

    "За сутки украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 82 миллиметров и гранатометы (АГС, СПГ)", — сообщили в пресс-службе ведомства.

    Донецкая область. Архивное фото.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    По данным собеседника агентства, обстрелам подвергся район населенного пункта Сокольники, Донецкий, Первомайск, Молодежное с направлений подконтрольных ВСУ Крымского, Катериновки, Новотошковки. Всего по территории республики за минувшие сутки, по предварительным данным, было выпущено около 170 снарядов.

    "Пострадавших среди военнослужащих Народной милиции ЛНР и гражданского населения нет", — заявили в пресс-службе.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.

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