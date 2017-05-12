ОУН: "Авакова в отставку! Подумаешь, какой-то гранатомет..."

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Активисты Организации украинских националистов (ОУН) и примкнувшие к ним представители "Правого сектора" и "Свободы" митинговали в четверг, 11 мая, у здания МВД Украины в Киеве, требуя отправить в отставку главу ведомства Арсена Авакова за слишком жесткие, по их мнению, действия полиции 9 мая по отношению к "патриотам".

Во время шествия "Никто не забыт! Ничто не забыто!" в День Победы из окон штаба ОУН на улице Мазепы бросали в демонстрантов и в полицейских дымовые шашки и пакеты с краской. Один из активистов, скрывавший свое лицо под маской, навел на людей гранатомет. Здание было заблокировано полицией, позднее офис ОУН был взят штурмом. Были задержаны более двух десятков человек.

Это вызвало возмущение среди националистов: по их словам, никаких причин штурмовать офис не было, полиция превысила свои полномочия: задержанных якобы избили (в полиции это отрицают). Глава ОУН Николай Коханивский объявил, что в ответ на задержания организация будет требовать отставки Авакова.

В свою очередь, Арсен Аваков заявил, что все снования для штурма офиса ОУН были.

"Полицейские увидели, что в окне офиса ОУН стоит человек в камуфляжной маске и у него на плече гранатомет. Нам нужно было принимать решение — считать это шуткой или реагировать. Полицейские приняли решение войти в помещение и локализовать эту проблему", — сказал Аваков.

Он также сообщил, что радикал держал в руках гранатомет "Муха", после изъятия оружия выяснилось, что оно не было заряжено.

В четверг националисты провели ранее заявленную акцию. Правоохранители предприняли повышенные меры безопасности: улицы, ведущие к зданию МВД, были перекрыты плотными кордонами полиции, машины разворачивали, у проходящих проверяли содержимое сумок и рюкзаков. За рядами полицейских выстроились в колонну автозаки.

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Впрочем, сам митинг оказался немногочисленным: пришли несколько десятков человек под флагами ОУН, "Свободы" и "Правого сектора". Участники акции скандировали: "Авакова в отставку!", "Авакова, собаку, повесим на гилляку (виселицу – Ред.)", "Позор мусорам!" и т. п.

Некоторые активисты требовали "дорасследовать рюкзачное дело", другие обвиняли полицию в "крышевании" криминала. Возмущались, что полиция не позволила сорвать марш "Бессмертного полка", называя участников шествия "сепаратистами". Требовали ответа: "Почему сепаратисты ходят по улицам, а наших героев арестовывают?"…

"Подумаешь, гранатомета испугались! Он не был заряжен, просто труба… и из-за этого штурмовали хлопцев!" — удивлялся один из участников митинга.

К протестующим вышел заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич. Он пояснил: штурм был обоснован, поскольку увидели гранатомет: явно "была угроза гражданам".

"Потому приняли решение о штурме… Да, потом обнаружил, что ("Муха" — Ред.) стреляная была. Вопрос такой: где ее нашли, где она стреляла, здесь или там (в зоне АТО — Ред.)? Есть факты применения реактивных противотанковых гранат… начиная с Волыни и заканчивая зоной АТО", — сказал Фацевич.

По его словам, штурмовали офис не бойцы подразделения КОРД, а обычные полицейские в полном снаряжении – и "это была адекватная реакция, это угроза обществу, гражданам".

Глава департамента общественных связей МВД Артем Шевченко отметил, что в других странах в подобной ситуации человека с гранатометом могли бы просто застрелить — и на вполне законных основаниях. Он также опроверг заявления о том, что задержанных националистов избили — "сила была применена во время задержания".

"Есть явная угроза, извините — гранатомет. И мы все это понимаем… Как мы должны были реагировать — просить их выйти? Потому было принято решение (о штурме — Ред.)", — пояснил Фацевич.

Националисты на митинге тем временем заявили, что не дадут "сепарам" свободно разгуливать по улицам (в роли "сепаров", по всей видимости, могут оказаться все, кто не понравится активистам" — Авт.) и пообещали, что долго Аваков в своем кресле не усидит.

Некоторые участники митинга пытались прорваться в здание министерства, произошли стычки.

Ранее руководитель ОУН Николай Коханивский заявлял, что намерения стрелять "не было", а "пустой тубус от гранатомета" высунули в окно якобы для того, чтобы привлечь внимание — полицейские, по его словам, к этому времени уже "выбивали двери".