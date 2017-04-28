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    Точка зрения

    Для реальной борьбы с криминалом в Украине нет политической воли - эксперт

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    В Украине есть нормальные законы, есть необходимые правоохранительные структуры, но нет политической воли, чтобы реально, а не показушно, бороться с криминалом, считает эксперт Виктор Бояров.
    Профессор кафедры криминального процесса и криминалистики Виктор Бояров
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Реформу полиции в Украине проводили громко, пафосно, но результат оказался не таким радужным, что проявилось в том числе в доверии общества к "обновленным" правоохранителям.

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    Согласно данным Киевского международного института социологии, опубликованным в январе 2016 г., Национальной полиции (преемнице милиции) доверяли 14,9%, а патрульной полиции — 20,7%. По сравнению с 2013 годом в Украине в полтора раза выросло число особо тяжких преступлений, а правонарушений с применением огнестрельного оружия за этот же период стало вдвое больше.

    Свое мнение о реформе полиции на площадке РИА Новости Украина высказал профессор кафедры криминального процесса и криминалистики Академии адвокатуры Украины Виктор Бояров.

    По его словам, один из главных критериев работы правоохранителей — раскрытие преступлений: "если преступления раскрываются — значит, полиция работает". Но тут встает вопрос, продолжает эксперт, что патрульные полицейские этим не занимаются, у них другие функции: "оказать последнюю медицинскую помощь, сделать селфи".

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    Также Бояров отметил, что в Украине очень мало дел доходит до суда, ведь дело считается раскрытым, когда есть приговор, вступивший в законную силу. Эксперт считает, что здесь важную роль играют следователи: "это такая фигура, которую нужно готовить". Бояров сообщил, что в среднем следователь работает на своей должности 3 года, и многие уходят, "не найдя романтики в профессии".

    "(А есть и другая методика) — выявляют преступления с помощью ног и оперативного аппарата. И сейчас, когда убрали этот аппарат… Что такое опер? Он приходит, ему дают территорию или вид деятельности. Он приходит и должен собрать лиц, которые будут сотрудничать на конфиденциальной основе — агентов. И через это получать информацию, где что украли, где кого убили", — рассказал эксперт.

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    Сейчас же подобного не делают, "потому что не требует (начальство в МВД)", сообщил он.

    "У нас нормальные законы, есть структуры, но нет политической воли", — заявил Бояров, говоря об общей ситуации с криминалом в стране, назвав борьбу с ним "показушной". 

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