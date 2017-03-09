Скандал на Закарпатье: Москаль просит уволить руководство местной полиции

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль просит главу МВД Арсена Авакова и руководителя Национальной полиции Сергея Князева сменить руководство патрульной полиции Ужгорода и Мукачево, которому коллектив выразил недоверие, сообщает пресс-служба председателя ОГА.

В обращении к Москалю (см. ниже скан-копию) 73 патрульных полицейских заявляют об унижении и предвзятом отношении со стороны руководства управления — майора полиции Юрия Марценишина и его заместителя, капитана полиции Валерия Наймана.

пресс-служба Геннадия Москаля Обращение полицейских

В связи с этим, полицейские выражают недоверие руководству и просят прислать комиссию для урегулирования сложившейся ситуации, "для недопущения негативных последствий".

Позже в сети была опубликована аудиозапись инструктажа Марценишиным подчиненных (запись слушайте здесь. Внимание! Присутствует ненормативная лексика). На записи слышно, как правоохранитель в нецензурной форме рассказывает об особенностях работы. По словам Москаля, эту запись ему принесли сами полицейские.

"Я направил обращение к министру МВД Арсена Авакова и уже имел разговор с председателем Национальной полиции Украины Сергеем Князевым о необходимости безотлагательного реагирования на факты, приведенные коллективом Управления НПП (новой патрульной полиции — Ред.). Моя позиция четкая — руководство управления должно быть смещено", — прокомментировал обращение Москаль.

Как сообщил губернатор, конфликт с Марценишиным у него возник уже давно, но сейчас он не мог не отреагировать, пишет местное издание "Голос Карпат".

Управление патрульной полиции в свою очередь данную ситуацию не комментирует. В пресс-службе сообщают, что сейчас проводится внутреннее расследование и выясняются все нюансы.

Сам Марценишин сообщил, что письмо-обращение могло быть сфальсифицировано по причине личных недоразумений с Москалем.

"Я не знаю, почему у Геннадия Москаля именно такое отношение к патрульной полиции Закарпатья и ко мне лично. Это надо спрашивать у него. Я могу только сказать, что многим чиновникам не нравится, как работают патрульные полицейские. Не нравится то, что с нами не удается "порешать", поэтому мы перешли дорогу многим влиятельным людям", — сказал начальник управления.

По словам Марценишина, он общался с подчиненными по поводу вышеуказанного коллективного обращения и подозревает, что коллег могли попросить подписаться не под тем, что обнародовал губернатор.

Ранее Москаль заявил, что в украинском обществе нарушилось равновесие между квалификацией преступников и правоохранителей.