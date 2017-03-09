наверх
09.03.201718:58
Курсы валют НБУ
  • EUR28.62- 0.03
  • USD27.02- 0.10
Рубрики
Ещё
    Общество

    Скандал на Закарпатье: Москаль просит уволить руководство местной полиции

    (обновлено: )187
    Закарпатские правоохранители заявили о фактах многочисленных нарушений законодательства, дисциплинарного устава, унижения чести и достоинства со стороны своего начальства.
    Геннадий Москаль. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль просит главу МВД Арсена Авакова и руководителя Национальной полиции Сергея Князева сменить руководство патрульной полиции Ужгорода и Мукачево, которому коллектив выразил недоверие, сообщает пресс-служба председателя ОГА.

    В обращении к Москалю (см. ниже скан-копию) 73 патрульных полицейских заявляют об унижении и предвзятом отношении со стороны руководства управления — майора полиции Юрия Марценишина и его заместителя, капитана полиции Валерия Наймана.

    пресс-служба Геннадия Москаля
    Обращение полицейских

    В связи с этим, полицейские выражают недоверие руководству и просят прислать комиссию для урегулирования сложившейся ситуации, "для недопущения негативных последствий".

    Позже в сети была опубликована аудиозапись инструктажа Марценишиным подчиненных (запись слушайте здесь. Внимание! Присутствует ненормативная лексика). На записи слышно, как правоохранитель в нецензурной форме рассказывает об особенностях работы. По словам Москаля, эту запись ему принесли сами полицейские.

    "Я направил обращение к министру МВД Арсена Авакова и уже имел разговор с председателем Национальной полиции Украины Сергеем Князевым о необходимости безотлагательного реагирования на факты, приведенные коллективом Управления НПП (новой патрульной полиции — Ред.). Моя позиция четкая — руководство управления должно быть смещено", — прокомментировал обращение Москаль.

    Убийство бизнесмена в Киеве. Видео
    Канал на Youtube "112 Украина"
    Убийство бизнесмена в Киеве: кадры с места ЧП и комментарий полиции

    Как сообщил губернатор, конфликт с Марценишиным у него возник уже давно, но сейчас он не мог не отреагировать, пишет местное издание "Голос Карпат".

    Управление патрульной полиции в свою очередь данную ситуацию не комментирует. В пресс-службе сообщают, что сейчас проводится внутреннее расследование и выясняются все нюансы.

    Сам Марценишин сообщил, что письмо-обращение могло быть сфальсифицировано по причине личных недоразумений с Москалем.

    "Я не знаю, почему у Геннадия Москаля именно такое отношение к патрульной полиции Закарпатья и ко мне лично. Это надо спрашивать у него. Я могу только сказать, что многим чиновникам не нравится, как работают патрульные полицейские. Не нравится то, что с нами не удается "порешать", поэтому мы перешли дорогу многим влиятельным людям", — сказал начальник управления.

    По словам Марценишина, он общался с подчиненными по поводу вышеуказанного коллективного обращения и подозревает, что коллег могли попросить подписаться не под тем, что обнародовал губернатор.

    Ранее Москаль заявил, что в украинском обществе нарушилось равновесие между квалификацией преступников и правоохранителей.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Убийство бизнесмена в Киеве. Кадры с места преступления
    Расстрел бизнесмена и его детей в Киеве
    Александр Онищенко. Архивное фото
    Зря болел. Суд арестовал Насирова
    Барельеф "Юстиция" в зале Международного суда ООН в Гааге
    Гаага рассматривает иск Украины к России
    Участники блокады Донбасса сообщили о провокациях у Кривого Торца
    Блокада Донбасса: нет дыма без угля