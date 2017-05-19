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    В Донецкой области мужчина пытался вывезти в Киев гранаты и тротил

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    Как сообщается, при осмотре полицейские у мужчины, 1991 г.р., изъяли 2 минометные мины, 20 подствольных гранат, 3 тротиловые шашки, 1,1 кг пластида, 4 электродетонатора, 28 запалов к гранатам и 120 патронов.
    Парень пытался вывезти в Киев из Донецкой области тротиловые шашки
    Фото со страницы Вячеслава Аброськина в Facebook

    КИЕВ, 19 мая — РАИ Новости Украина. На железнодорожном вокзале в городе Покровск Донецкой области полиция задержала мужчину, который пытался вывезти в Киев мины, гранаты, электродетонаторы, тротиловые шашки, сообщил на своей странице в Facebook начальник главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

    "Сегодня утром в Покровскую на железнодорожном вокзале при осмотре полицейские у мужчины, 1991 г.р., изъяли 2 минометные мины, 20 подствольных гранат, 3 тротиловые шашки, 1,1 кг пластида, 4 электродетонатора, 28 запалов к гранатам и 120 патронов", — написал Аброськин.

    При этом злоумышленник объяснить не может, зачем пытался вывезти все это "богатство" в Киев.

    Напомним, на Закарпатье экс-боец АТО бросил в кафе гранату.

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