В Донецкой области мужчина пытался вывезти в Киев гранаты и тротил

КИЕВ, 19 мая — РАИ Новости Украина. На железнодорожном вокзале в городе Покровск Донецкой области полиция задержала мужчину, который пытался вывезти в Киев мины, гранаты, электродетонаторы, тротиловые шашки, сообщил на своей странице в Facebook начальник главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Сегодня утром в Покровскую на железнодорожном вокзале при осмотре полицейские у мужчины, 1991 г.р., изъяли 2 минометные мины, 20 подствольных гранат, 3 тротиловые шашки, 1,1 кг пластида, 4 электродетонатора, 28 запалов к гранатам и 120 патронов", — написал Аброськин.

При этом злоумышленник объяснить не может, зачем пытался вывезти все это "богатство" в Киев.

Напомним, на Закарпатье экс-боец АТО бросил в кафе гранату.