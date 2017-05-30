Стрельба в Киеве: убит бывший врио гендиректора "Укрспирта" - СМИ

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КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Установлена личность погибшего в результате стрельбы в столице во вторник. Им оказался бывший временно исполняющий обязанности Государственного предприятия "Укрспирт" Виктор Панков, сообщает "Киев Оперативный".

Ранее полиция сообщила, что в 8:16 в дежурную часть поступило сообщение от прохожего, который рассказал, что на улице Михаила Гришко неизвестный из автомобиля Audi красного цвета сделал несколько выстрелов в мужчину и поехал в направлении проспекта Петра Григоренко. Потерпевший получил смертельное огнестрельное ранение в спину.

Согласно данным полиции, личность мужчины установлена, это — киевлянин, 1968 г.р. При осмотре тела судмедэксперт обнаружил четыре ранения. В полиции имя погибшего не сообщили.

Панков родился 10 февраля 1968 в селе Лутище Ахтырского района Сумской области, образование высшее. Ранее был также заместителем генерального директора по юридическим вопросам ГП "Укрспирт".

facebook.com/KyivOperativ Фото с места убийства бывшего и. о. директора "Укрспирта"

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