наверх
30.05.201711:28
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Киев

    Стрельба в Киеве: убит бывший врио гендиректора "Укрспирта" - СМИ

    Тема:

    Криминальная Украина: расстрел экс-руководителя "Укрспирта" (125)

    (обновлено: )54801
    Ранее в полиции сообщили, что убитым является киевлянин 1968 года рождения. В полиции имя погибшего не сообщили, однако по данным СМИ, убит бывший временно исполняющий обязанности Государственного предприятия "Укрспирт".
    Фото с места убийства бывшего и. о. директора Укрспирта
    facebook.com/KyivOperativ

    КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Установлена личность погибшего в результате стрельбы в столице во вторник. Им оказался бывший временно исполняющий обязанности Государственного предприятия "Укрспирт" Виктор Панков, сообщает "Киев Оперативный".

    Убийство в ночном клубе Киева: видео с камер наблюдения
    Канал Oboz. TV на youtube
    Убийство в ночном клубе Киева: видео с камер наблюдения

    Ранее полиция сообщила, что в 8:16 в дежурную часть поступило сообщение от прохожего, который рассказал, что на улице Михаила Гришко неизвестный из автомобиля Audi красного цвета сделал несколько выстрелов в мужчину и поехал в направлении проспекта Петра Григоренко. Потерпевший получил смертельное огнестрельное ранение в спину.

    Согласно данным полиции, личность мужчины установлена, это — киевлянин, 1968 г.р. При осмотре тела судмедэксперт обнаружил четыре ранения. В полиции имя погибшего не сообщили.

    Панков родился 10 февраля 1968 в селе Лутище Ахтырского района Сумской области, образование высшее. Ранее был также заместителем генерального директора по юридическим вопросам ГП "Укрспирт".

    facebook.com/KyivOperativ
    Фото с места убийства бывшего и. о. директора "Укрспирта"

    Читайте также: Удар по МВД. Журналисты переплюнули следователей по делу об убийстве Шеремета

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Убийство мотоциклиста в Киеве
    Криминальная Украина: расстрел экс-руководителя "Укрспирта"
    Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос
    Всеукраинская облава на налоговиков
    Петр Порошенко
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Поросенок. Архивное фото
    АТО в Донбассе: обстрел Красногоровки, пожар в школе