Убийство в ночном клубе Киева: видео с камер наблюдения

В Киеве в ночном клубе произошел конфликт, в результате которого погиб молодой мужчина. Участниками конфликта стали 26-летний киевлянин (который впоследствии погиб —Ред.), а также 28-летний уроженец Сумской области (нанесший роковой удар — Ред.).

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По словам источника "Обозревателя", подозреваемый в убийстве сообщил, что молодой человек якобы несколько раз открыто проявил знаки внимания к девушке, сидевшей с ним. И он, и его спутница делали замечания и просили вести себя сдержанней. Но, не смотря на это, в момент, когда молодой человек ненадолго оставил спутницу за барной стойкой и отошел, зачинщик снова якобы начал вести себя вызывающе и "распускать" руки.