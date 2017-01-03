"Укрспирт" оштрафовали на почти 20 млн гривен

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. С государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт" взыскали почти 20 млн гривен в пользу Великолюбинского поселкового совета, сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

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Как отмечается в сообщении, "Укрспирт" нанес убытки в результате самовольной добычи подземных вод.

Напомним, ранее Шевченковский суд Киева избрал бывшему главному бухгалтеру госпредприятия "Укрспирт" меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Экс-главбух подозревается в хищении 750 миллионов гривен.