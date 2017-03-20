Работники "Укрспирта" требуют остановить "прихватизацию" предприятия

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. В Киев со всей Украины несколько дней подряд приезжают сотрудники ГП "Укрспирт", чтобы рассказать власти о критической ситуации на госпредприятии.

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Как отмечают участники акции протеста, в "Укрспирте" из-за непрозрачных действий руководства происходит ухудшение ситуации и наносится сильный удар по спиртовой отрасли. Пикетчики возмущены, что топ-менеджмент компании не заинтересован, чтобы спиртовая отрасль развивалась, а наоборот — все делается, чтобы обесценить это стратегическое госпредприятие для дальнейшей приватизации "за копейки".

По словам участников пикета, они обращались в Минагрополитики, с ними даже общались чиновники министерства, но пока никакой реакции на требования митингующих не последовало. Поэтому они и решили выйти под Кабмин и Раду добиваться справедливости и остановить "прихватизацию и уничтожение "Укрспирта".