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    Общество

    Работники "Укрспирта" требуют остановить "прихватизацию" предприятия

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    Как отмечают активисты, в "Укрспирте" из-за непрозрачных действий руководства происходит ухудшение ситуации и наносится сильный удар по спиртовой отрасли.
    Работники Укрспирта требуют остановить прихватизацию предприятия
    comments.ua

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. В Киев со всей Украины несколько дней подряд приезжают сотрудники ГП "Укрспирт", чтобы рассказать власти о критической ситуации на госпредприятии.

    Акция протеста Всеукраинской общественной организации АвтоЕвроСила
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Активисты "АвтоЕвроСилы" пикетируют Раду

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    Как отмечают участники акции протеста, в "Укрспирте" из-за непрозрачных действий руководства происходит ухудшение ситуации и наносится сильный удар по спиртовой отрасли. Пикетчики возмущены, что топ-менеджмент компании не заинтересован, чтобы спиртовая отрасль развивалась, а наоборот — все делается, чтобы обесценить это стратегическое госпредприятие для дальнейшей приватизации "за копейки".

    По словам участников пикета, они обращались в Минагрополитики, с ними даже общались чиновники министерства, но пока никакой реакции на требования митингующих не последовало. Поэтому они и решили выйти под Кабмин и Раду добиваться справедливости и остановить "прихватизацию и уничтожение "Укрспирта".

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