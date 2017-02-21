"Укрспирт" не будет повышать с 1 марта цены на спирт

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Государственное предприятие "Укрспирт" отменило свое решение о повышении цен на спирт с 1 марта на 8%.

"Во исполнение поручения Министерства аграрной политики и продовольствия Украины… госпредприятие "Укрспирт" с 01.03.2017 года не применяет второй этап повышения цены на спирт этиловый ректификованный", — цитирует УНИАН сообщение компании.

Напомним, с января "Укрспирт" повысил цены на все виды спиртосодержащей продукции на 10,6%, а с марта планировал еще на 8% в связи с увеличением себестоимости производства.

Ранее Шевченковский суд Киева избрал бывшему главному бухгалтеру госпредприятия "Укрспирт" меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Экс-главбух подозревается в хищении 750 миллионов гривен.



