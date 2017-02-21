наверх
21.02.201713:42
Курсы валют НБУ
  • EUR28.69- 0.09
  • USD27.03- 0.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    "Укрспирт" не будет повышать с 1 марта цены на спирт

    (обновлено: )2820
    В государственном предприятии "Укрспирт" отмечают, что компания не будет применять второй этап повышения цены на спирт этиловый ректификованный.
    Алкогольный напиток. Архивное фото
    Укрспирт

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Государственное предприятие "Укрспирт" отменило свое решение о повышении цен на спирт с 1 марта на 8%.

    Алкоголь
    RIA News Валерий Мельников | Перейти в фотобанк
    Кому достанется "Укрспирт". Комментарий эксперта

    "Во исполнение поручения Министерства аграрной политики и продовольствия Украины… госпредприятие "Укрспирт" с 01.03.2017 года не применяет второй этап повышения цены на спирт этиловый ректификованный", — цитирует УНИАН сообщение компании.

    Напомним, с января "Укрспирт" повысил цены на все виды спиртосодержащей продукции на 10,6%, а с марта планировал еще на 8% в связи с увеличением себестоимости производства. 

    Ранее Шевченковский суд Киева избрал бывшему главному бухгалтеру госпредприятия "Укрспирт" меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Экс-главбух подозревается в хищении 750 миллионов гривен.


    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Митинг сторонников блокады Донбасса
    Годовщина Майдана: митинги и столкновения
    Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    ОБСЕ. Архивное фото
    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Народный депутат Андрей Артеменко
    План Артеменко. "Коррупция Порошенко" и санкции против РФ