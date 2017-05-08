В Киевской области застрелили туриста

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. В селе Глушки Белоцерковского района Киевской области 40-летний местный житель застрелил туриста, сообщает областное отделение полиции.

"Вблизи водоема в селе Глушки Белоцерковского района обнаружено тело 45-летнего мужчины с огнестрельным ранением в глаз. На место происшествия прибыла группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Полицейские быстро установили личность нападавшего и по горячим следам задержали злоумышленника. Им оказался сорокалетний житель села Лосятин Васильковского района", — сообщает полиция.

Мужчина выстрелил после того, как между ним и компанией, распивавшей спиртные напитки, возник спор. Оружие, из которого вероятно был сделан выстрел, правоохранители нашли в водоеме. Пострадавшим оказался местный житель. Полицейские выясняют все обстоятельства гибели мужчины, собираются показания. Изъятое оружие направлено на экспертизу.

Правонарушитель задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания.

По данному факту следователями Белоцерковского отдела полиции открыто уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что в Киеве, в Печерском районе, на площади Спортивной, в супермаркете мужчина открыл стрельбу и ранил одного из охранников. Покупатель взял с полки бутылку напитка, а когда подошел к кассе, она разбилась. Охрана супермаркета пригласила его в свое служебное помещение. Там мужчина достал оружие, сделал несколько выстрелов и ранил охранника в живот.