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    В Киевской области застрелили туриста

    Тема:

    Криминальная Украина: беспредел и насилие (41)

    (обновлено: )42820
    В полиции сообщили, что между компанией людей, отдыхавших у озера, и местным жителем возник конфликт со стрельбой. Правонарушитель задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса.
    Оружие. Архивное фото
    Фото "Голос столицы"

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. В селе Глушки Белоцерковского района Киевской области 40-летний местный житель застрелил туриста, сообщает областное отделение полиции.

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    "Вблизи водоема в селе Глушки Белоцерковского района обнаружено тело 45-летнего мужчины с огнестрельным ранением в глаз. На место происшествия прибыла группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Полицейские быстро установили личность нападавшего и по горячим следам задержали злоумышленника. Им оказался сорокалетний житель села Лосятин Васильковского района", — сообщает полиция.

    Мужчина выстрелил после того, как между ним и компанией, распивавшей спиртные напитки, возник спор. Оружие, из которого вероятно был сделан выстрел, правоохранители нашли в водоеме. Пострадавшим оказался местный житель. Полицейские выясняют все обстоятельства гибели мужчины, собираются показания. Изъятое оружие направлено на экспертизу.

    Правонарушитель задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания.

    По данному факту следователями Белоцерковского отдела полиции открыто уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается.

    Ранее сообщалось, что в Киеве, в Печерском районе, на площади Спортивной, в супермаркете мужчина открыл стрельбу и ранил одного из охранников. Покупатель взял с полки бутылку напитка, а когда подошел к кассе, она разбилась. Охрана супермаркета пригласила его в свое служебное помещение. Там мужчина достал оружие, сделал несколько выстрелов и ранил охранника в живот.

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