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    Киев

    На Киев движется гроза и шквальный ветер

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    В КГГА сообщили, что на столицу движется непогода - грозы и сильный ветер, и дали ряд рекомендаций как вести себя во время урагана.
    Tomas Tacklberry ВКонтакте

    КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. В Киеве до конца вторника, 30 мая, ожидаются грозы и  шквалы 15-20 м/с.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:

    — все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

    — если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

    — в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

    — избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

    Напомним, мощный ураган с ливнем и грозой, бушевавший в Москве и столичном регионе в понедельник, по данным пресс-службы департамента здравоохранения столицы, унес жизни 11 человек и повлек значительные разрушения: тысячи поваленных деревьев, разбитые машины, сбои в движении общественного транспорта. Были госпитализированы почти 150 человек, из которых 108 по-прежнему остаются в больницах, в том числе 22 ребенка. ГСУ СК по Московской области ранее сообщал о гибели ребенка и мужчины во время урагана в Подмосковье.

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