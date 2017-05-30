На Киев движется гроза и шквальный ветер

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. В Киеве до конца вторника, 30 мая, ожидаются грозы и шквалы 15-20 м/с.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:

— все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

— если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

— в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

— избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, мощный ураган с ливнем и грозой, бушевавший в Москве и столичном регионе в понедельник, по данным пресс-службы департамента здравоохранения столицы, унес жизни 11 человек и повлек значительные разрушения: тысячи поваленных деревьев, разбитые машины, сбои в движении общественного транспорта. Были госпитализированы почти 150 человек, из которых 108 по-прежнему остаются в больницах, в том числе 22 ребенка. ГСУ СК по Московской области ранее сообщал о гибели ребенка и мужчины во время урагана в Подмосковье.