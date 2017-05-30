В парке Киева обнаружили повешенного мужчину

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. В Киеве в лесопарковой зоне "Дубки" нашли повешенным молодого человека, сообщает на своей странице в Facebook "Киев оперативный".

"ЧП в лесопарковой зоне "Дубки". Нашли повешенного молодого человека. За несколько дней до этого им было написано заявление об угрозах в полицию. Так же оставлено завещание. На месте работают СОГ, медицина катастроф и Патрульная Полиция", — информирует "Киев оперативный".

Киев Оперативный, facebook В парке Киева нашли повешенного мужчину

Напомним, утром во вторник в Киеве на улице Михаила Гришко неизвестный из автомобиля Audi красного цвета сделал несколько выстрелов в мужчину, после чего скрылся с места преступления. Потерпевший получил смертельное огнестрельное ранение в спину. По данным СМИ, убитым является бывший временно исполняющий обязанности Государственного предприятия "Укрспирт" Виктор Панков. В полиции пока не сообщили имя погибшего.

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