наверх
30.05.201716:01
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В парке Киева обнаружили повешенного мужчину

    (обновлено: )329
    Сообщается, что мужчина, которого нашли повешенным в лесопарковой зоне "Дубки", несколько дней назад написал заявление об угрозах в свой адрес.
    В парке Киева нашли повешенного мужчину
    Киев Оперативный, facebook

    КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. В Киеве в лесопарковой зоне "Дубки" нашли повешенным молодого человека, сообщает на своей странице в Facebook "Киев оперативный".

    "ЧП в лесопарковой зоне "Дубки". Нашли повешенного молодого человека. За несколько дней до этого им было написано заявление об угрозах в полицию. Так же оставлено завещание. На месте работают СОГ, медицина катастроф и Патрульная Полиция", — информирует "Киев оперативный".

    Киев Оперативный, facebook
    В парке Киева нашли повешенного мужчину

    Напомним, утром во вторник в Киеве на улице Михаила Гришко неизвестный из автомобиля Audi красного цвета сделал несколько выстрелов в мужчину, после чего скрылся с места преступления. Потерпевший получил смертельное огнестрельное ранение в спину. По данным СМИ, убитым является бывший временно исполняющий обязанности Государственного предприятия "Укрспирт" Виктор Панков. В полиции пока не сообщили имя погибшего.

    Читайте также: Убийцы из "Азова". Кто остановит моду на самосуд?

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Убийство мотоциклиста в Киеве
    Криминальная Украина: расстрел экс-руководителя "Укрспирта"
    Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос
    Всеукраинская облава на налоговиков
    Микрофон
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Донбасс. Архивное фото
    АТО в Донбассе: обстрел Красногоровки, пожар в школе