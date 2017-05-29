Убийцы из "Азова". Кто остановит моду на самосуд?

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

На прошлой неделе правоохранители задержали двух бойцов полка Нацгвардии "Азов" подозреваемых в умышленных убийствах, сообщил военный прокурор Анатолий Матиос. Он не стал сообщать подробности происшествия, но отметил, что подозреваемые не находились на линии АТО, они были на третьей линии обороны.

"Убийства совершались с умыслом, они не были бытовыми", – сказал военный прокурор, отметив, что это происходит из-за "обесценивания человеческих ценностей, усталости от войны и ее последствий".

"Азов" наехал на студентов

На прошлой неделе весь Мариуполь обсуждал только одно резонансное преступление — зверское убийство 18-летнего студента 4-го курса строительного колледжа Даниила Савченко, изувеченное тело которого нашли в канаве у моря, а так же избиение еще двух парней бойцами из "Азова".

Как пишут местные СМИ со ссылкой на инсайдера, конфликт между тремя бойцами полка "Азов" и компанией молодых людей начался в кафе, а потом продолжился на улице. Военнослужащие заподозрили одного из парней (Николая) в том, что он распространяет наркотики и избили его. Когда спросили, кто его снабжает дурью, он указал на Даниила. "Азовцы" вызвали на разговор Данила где-то в Приморском районе, а после этого разговора его нашли мертвым. А Николай попал в больницу, ему удалили селезенку.

Те, кто знал погибшего Даниила, уверены, что парня оговорили.

"Это был замечательный мальчик… какие наркотики… Не знаете человека не судите. Всем бы парням быть с такими моральными качествами, какие были у Даниила…Такие дети как Данька- это гордость любой семьи и будущее любой страны. Очень жаль, что отморозки лишили его жизни просто потому, что они- отморозки", — рассказала соседка семьи погибшего студента.

А многие из жителей Мариуполя откровенно негодуют, хотя бы по тому, что в городе масса стационарных наркоточек, где варят дурь, о которых знают все от мала до велика, но их бойцы "Азова" не трогали и не трогают. Люди возмущены и тем, что бойцы —защитники устраивают самосуд. Никто не верят в историю о том, что парень торговал наркотиками.

В пресс-службе полка "Азов", куда обратились за комментариями журналисты после того, как узнали о причастности их бойцов к данному преступлению, отказались комментировать, заявив, что это очередной "вброс и провокация". Но со временем все подтвердил глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Двое молодых людей пришли непосредственно ко мне и сами добровольно сдались. Написали явку с повинной о причастности к нанесению тяжких телесных повреждений двум жителям Мариуполя. Я могу сказать, что на данный момент уголовное производство расследует следственное управление полиции. Это значит, что они на данный момент не являются и не имеют отношения ни к Вооруженным силам Украины, ни к Национальной полиции, и к Национальной гвардии", — заявил глава полиции Донецкой области.

Как сказал Аброськин, задержанные утверждают, что дескать таким образом боролись с распространителями наркотиков в Мариуполе, но истинную причину установит следствие.

Бойцов набирают сами

По сути, двоих бойцов полка "Азов" уволили из Нацгвардии задним числом, чтобы не портить и без того подмоченную репутацию данного военного объединения, а так же реноме созданной на его базе партии "Национальный корпус". В последнее время "Азов" и "Нацкорпус" то и дело попадают в истории. То офис "Нацкорпуса" в Киеве минировали — к оконной решетке привязали тротиловую шашку, а потом и вовсе бросили гранату к дверям. То конгресс США запретил Украине тратить выделенные ими деньги на "Азов", который полностью подчиняется главе МВД Авакову и который не скупится на его финансирование, выделяя на полк огромные средства и технику.

Но это не сказалась на аппетитах "Азова", они продолжают пополнять свои ряды. Обещают зарплату от 10 тысяч и выше, плюс полный соцпакет и льготы, чего нет сегодня в МВД, трехразовое питание, никаких бытовых проблем, досуг в спортзалах, современном бассейне или в библиотеке. При том, что официально "Азов" оформлен как воинская часть 3057 Нацгвардии Украины, но для того, чтобы стать "азвовцев", не надо идти в МВД и НГ, нужно пройти обучение в собственной Военной школе "Азова". Хотя пакет документов нудо собрать поболее, чем при поступлении на службу в МВД. А именно: паспорт с кодом; военный билет или приписное свидетельство (с отметкой пригоден); аттестат о среднем образовании, диплом о специальном или высшем; сертификат от нарколога; сертификат от психиатра; флюорография; с правки на ВИЧ; справка на гепатит В и С; справка реакции Вассермана (сифилис); справка о составе семьи (братья в районной администрации); справка о несудимости. Если есть судимость, принимаем только в том случае, если она погашена.

Но нужно быть гражданином Украины от 18 до 45 лет иметь хотя бы среднее образование и пройти курс молодого бойца — 45 суток в военной школе им. полковника Евгения Коновальца.

И 23 мая состоялся торжественный выпуск сержантов данной школы. Выпускниками стали 28 азовцев, которые добросовестно учились в течение трех месяцев. А кроме этого, готовят пополнение с пеленок — набирают в летние лагеря подростков, где учат их воевать, держать настоящее оружие в руках.

Под крылом МВД

Сегодня в Украине власть в паническом желании удержаться в креслах, впала в зависимость от праворадикальных партий и движений и "Азов" среди них, считает эксперт по безопасности Сергей Шабовта.

"Они формально вошли в состав Нацгвардии, но при этом существуют абсолютно независимо. Мы же видим их участие в стычках, маршах и так далее, что говорит о том, что они не подчиняются руководству Нацгвардии и делают что хотят. Бывший командир "Азова" Билецкий, на спине этого сборища мародеров и убийц, стал нардепом. Отсидев за неофашистскую идеологию и ее пропаганду сегодня он соратник главы МВД Авакова. Крышует и прикрывает все правонарушения "Азова" лично Аваков. Это подразделение известно своими радикальными выходками за океаном, не зря же Конгресс США отдельной строкой запретил выделять им деньги. "Авзов" на сегодня — это ОПГ, которое оформлено в формат некоей воинской части, но по сути и идеологии стоит на ярых радикальных и неофашистких позициях", — подчеркивает эксперт по безопасности Сергей Шабовта.

"Азов" фальшиво героизируется. На их деятельность, на их свастику закрывается глаза, сегодня идет борьба с ветеранскими организациями и проходит повальная декомунизация, подчеркивает эксперт.

""Азов" при этом идет куда дальше, он завлекает несовершеннолетних в летние лагеря, и учит их как правильно убивать. В самые не засоренные головы вбиваются фашистские постулаты. Дебилы родители туда отправят детей, из которых будут делать маленьких волчат, которые потом по примеру ангольских пацанов в 10 лет будут готовыми убийцами", — отмечает Сергей Шабовта.

При том что в Мариуполе "Азову" не рады. Школа № 61 близка к закрытию по причине соседства с расположением полка "Азов". Многие родители перевели своих детей в соседние школы, подальше. Из-за ненаполняемости классов школе грозит закрытие. И даже высшие учебные заведения переехавшие в Мариуполь отказываются в случае перепрофилирования школы занимать их аудитории. А причина — соседство с базой полка "Азов".