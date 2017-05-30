Россиянину, которого пытались линчевать в Мексике, предъявлено обвинение

КИЕВ, 30 мая – РИА Новости Украина. Россиянину Алексею Макееву, раненному в мексиканском Канкуне, предъявлено обвинение в предумышленном убийстве, сообщил в понедельник РИА Новости консул России в Мехико Дмитрий Болбот.

"Его отвезли в прокуратуру, где зачитали его права и обвинение в предумышленном убийстве, в течение 48 часов судья должен будет решить, в какую тюрьму его направить, дожидаться решения он будет в центре предварительного заключения", — сказал Болбот.

Несколько сотен человек 19 мая окружили дом Макеева в Канкуне и напали на него. Один мексиканец был ранен и скончался после нападения, сам россиянин получил тяжелые травмы и находился в больнице, откуда был выписан в понедельник и взят под стражу. Макеев стал известен в Мексике благодаря своим видео, в которых постоянно безосновательно оскорблял жителей этой страны, угрожал им, а затем выкладывал в интернет, сопровождая записи демонстрацией нацистской символики.

Болбот со ссылкой на сотрудников прокуратуры штата Кинтана-Роо сообщил, что в среднем подобные расследования занимают до вынесения приговора около трех месяцев. "Сам Макеев категорически отказался от помощи посольства и заявил, что ни при каких условиях не хочет возвращаться в Россию. Он намерен связаться с местным адвокатом для защиты его прав. Несмотря на это, посольство продолжает следить за ситуацией и соблюдением его прав", — заметил консул.

Помимо дела в отношении Макеева, прокуратура штата также расследует само нападение на его дом и поведение полиции, не оказавшей россиянину помощи и защиты.