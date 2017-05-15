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    Россия

    Мужчина в Москве застрелил женщину и ее дочь, после чего покончил с собой

    (обновлено: )12510
    По версии следствия, ночью 15 мая 2017 года в квартире жилого дома на Ленинском проспекте обнаружены тела мужчины и женщины, а также малолетней девочки с признаками насильственной смерти в виде огнестрельных ранений.
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    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Мужчина в Москве застрелил знакомую и ее дочь из ружья, после чего покончил с собой, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

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    По факту обнаружения тел трех человек на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело об убийстве.

    "По версии следствия, ночью 15 мая 2017 года в квартире жилого дома на Ленинском проспекте обнаружены тела мужчины и женщины, а также малолетней девочки с признаками насильственной смерти в виде огнестрельных ранений", — сказала Иванова.

    Установлено, что женщина вместе с дочерью находилась в гостях у давнего знакомого, который во время встречи достал охотничье ружьё и совершил в них не менее двух выстрелов. От полученных ранений мать и дочь скончались на месте.

    После содеянного мужчина покончил с собой, уточнила собеседница.

    Ранее сообщалось, что в Киевской области мужчина с топором набросился на припаркованные возле торгового центра автомобили, повреждены две иномарки.

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