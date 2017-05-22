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    Один из боссов сицилийской мафии застрелен в Палермо

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    Выстрелы в палермитанском районе Дзиза раздались около восьми часов утра, когда известный мафиози ехал по улице на велосипеде. Его тело обнаружила в луже крови одна из местных жительниц.
    Полиция Италии. Архивное фото
    RIA News Антон Денисов | Перейти в фотобанк

    РИМ, 22 мая – РИА Новости, Сергей Старцев. Один из боссов сицилийской мафии 67-летний Джузеппе Даинотти был застрелен в понедельник утром в центре Палермо, сообщили местные СМИ.

    По свидетельствам очевидцев, выстрелы в палермитанском районе Дзиза раздались около восьми часов утра, когда известный мафиози ехал по улице на велосипеде. Его тело обнаружила в луже крови одна из местных жительниц, которая только что проводила своих детей в школу. "Я сразу не поняла, что это были выстрелы, думала, что ребята взрывают петарды. Выглянула в окно, а там – мужчина в луже крови. И вокруг никого. А уже вскоре сюда приехали машины полиции и карабинеров", — рассказала она журналистам.

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    Даинотти был убит выстрелом в голову. Вероятнее всего, киллеров было двое и они приехали на место преступления на мотоцикле. Согласно первой информации, правоохранительные органы склоняются к версии, связанной со сведением счетов между различными кланами "Коза ностра".

    Даинотти был арестован в 1991 году по обвинению в убийстве и организации дерзкого ограбления банка в Палермо, в результате которого были похищены несколько миллиардов лир. Первоначально он был приговорен к пожизненному тюремному заключению, которое затем благодаря решению Конституционного суда Италии было заменено ему, как и некоторым другим находившимся в тюрьме опасным преступникам, на 30 лет лишения свободы. После 25 лет, проведенных в камере, босс мафии был досрочно выпущен на свободу в 2014 году.

    Расследованием обстоятельств убийства Даинотти руководит Управление по борьбе с мафией Палермо.

    В марте в Италии арестован один из самых опасных европейских мафиози.

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