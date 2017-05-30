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    Киев

    В киевском Гидропарке сожгли спортзал

    (обновлено: )7010
    Причина пожара на территории Гидропарка устанавливается. Пострадавших нет. По данным ряда СМИ, в спортзале проходили занятия по тайскому боксу, а помещение подожгли.
    Пожар в спортклубе в Киеве
    ГУ ГСЧС в Киеве

    КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Пожар произошел в спортивном клубе на территории столичного Гидропарка в ночь на понедельник, сообщает ГУ ГСЧС в Киеве.

    "Прибыв к месту вызова пожарные установили, что возгорание произошло на крыше одноэтажного здания размером 20х20 м, на площади 40 кв. м. Не теряя времени, спасатели сразу же приступили к тушению пожара", — говорится в сообщении.

    ГУ ГСЧС в Киеве
    Пожар в спортклубе в Киеве

    На месте происшествия работало 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 50 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС в столице.

    Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет.

    По данным ряда СМИ, в спортзале проходили занятия по тайскому боксу, а причиной пожара стала поджог.

    isport.ua
    Пожар в спортзале в Гидропарке

    Ранее сообщалось о пожаре у станции метро "Черниговская" в Киеве.

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