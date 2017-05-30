В киевском Гидропарке сожгли спортзал

ГУ ГСЧС в Киеве

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Пожар произошел в спортивном клубе на территории столичного Гидропарка в ночь на понедельник, сообщает ГУ ГСЧС в Киеве.

"Прибыв к месту вызова пожарные установили, что возгорание произошло на крыше одноэтажного здания размером 20х20 м, на площади 40 кв. м. Не теряя времени, спасатели сразу же приступили к тушению пожара", — говорится в сообщении.



ГУ ГСЧС в Киеве Пожар в спортклубе в Киеве

На месте происшествия работало 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 50 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС в столице.



Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет.

По данным ряда СМИ, в спортзале проходили занятия по тайскому боксу, а причиной пожара стала поджог.

isport.ua Пожар в спортзале в Гидропарке

Ранее сообщалось о пожаре у станции метро "Черниговская" в Киеве.