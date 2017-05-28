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    Фотоленты

    Масштабные учения по тушению лесных пожаров: появились зрелищные фото

    (обновлено: )50
    Под Киевом ГСЧС провела масштабные учения тушения лесных пожаров с использованием дронов
    Под Киевом ГСЧС провела масштабные учения тушения лесных пожаров с использованием дронов
    Под Киевом ГСЧС провела масштабные учения тушения лесных пожаров с использованием дронов
    Под Киевом ГСЧС провела масштабные учения тушения лесных пожаров с использованием дронов
    Под Киевом ГСЧС провела масштабные учения тушения лесных пожаров с использованием дронов
    Под Киевом ГСЧС провела масштабные учения тушения лесных пожаров с использованием дронов
    Под Киевом ГСЧС провела масштабные учения тушения лесных пожаров с использованием дронов
    Dronarium Украина / Facebook
    Под Киевом ГСЧС провела масштабные учения тушения лесных пожаров с использованием дронов
    Под Киевом ГСЧС провела масштабные учения тушения лесных пожаров с использованием дронов
    Dronarium Украина / Facebook
    Под Киевом ГСЧС провела масштабные учения тушения лесных пожаров с использованием дронов
    Под Киевом ГСЧС провела масштабные учения тушения лесных пожаров с использованием дронов
    Dronarium Украина / Facebook
    Под Киевом ГСЧС провела масштабные учения тушения лесных пожаров с использованием дронов
    Под Киевом ГСЧС провела масштабные учения тушения лесных пожаров с использованием дронов
    Dronarium Украина / Facebook
    Под Киевом ГСЧС провела масштабные учения тушения лесных пожаров с использованием дронов
    Под Киевом ГСЧС провела масштабные учения тушения лесных пожаров с использованием дронов
    Dronarium Украина / Facebook

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    В пятницу, 26 мая, в Киевской области состоялись тактико-специальные учения по ликвидации условной чрезвычайной ситуации, вызванной лесными пожарами.

    Смотрите также: Пожар в Киеве у станции метро "Черниговская", горят склады

    По замыслу, произошло возгорание сухой травы и самосева. По результатам разведки с помощью квадрокоптера был обнаружен низовой пожар на площади 1,8 га, который быстро распространялся. Оперативно было установлено координаты, параметры пожара и направление его распространения.

    На тушение пожара вылетели пожарный самолет и Еврокоптер. В общем к учениям были привлечены 53 человека, 17 единиц техники и авиация ГСЧС.

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