Масштабные учения по тушению лесных пожаров: появились зрелищные фото

В пятницу, 26 мая, в Киевской области состоялись тактико-специальные учения по ликвидации условной чрезвычайной ситуации, вызванной лесными пожарами.

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По замыслу, произошло возгорание сухой травы и самосева. По результатам разведки с помощью квадрокоптера был обнаружен низовой пожар на площади 1,8 га, который быстро распространялся. Оперативно было установлено координаты, параметры пожара и направление его распространения.

На тушение пожара вылетели пожарный самолет и Еврокоптер. В общем к учениям были привлечены 53 человека, 17 единиц техники и авиация ГСЧС.