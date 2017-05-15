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    Пожар в Нью-Йорке: сгорела старейшая синагога

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    В Нью-Йорке в результате сильного пожара пострадала синагога Бет Ха-Мидраш ха-Гадол, которая расположена на Манхеттене. Здание было построено еще в 1850-х годах.
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    По данным nbcnewyork.com, в результате пожара обрушилась крыша здания.

    Возгорание удалось потушить, но синагоге причинен значительный ущерб. 

    Издание сообщает, что синагога была построена евреями, приехавшими в США из России. В последние годы здание находилось в аварийном состоянии. 

    Ране сообщалось, что участок эстакады в американском городе Атланта в штате Джорджия обрушился из-за сильного пожара, который разгорелся под автомагистралью. Из-за пожара этот участок шоссе перекрыли. 

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