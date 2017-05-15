Пожар в Нью-Йорке: сгорела старейшая синагога

По данным nbcnewyork.com, в результате пожара обрушилась крыша здания.

Возгорание удалось потушить, но синагоге причинен значительный ущерб.

Издание сообщает, что синагога была построена евреями, приехавшими в США из России. В последние годы здание находилось в аварийном состоянии.

Ране сообщалось, что участок эстакады в американском городе Атланта в штате Джорджия обрушился из-за сильного пожара, который разгорелся под автомагистралью. Из-за пожара этот участок шоссе перекрыли.

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