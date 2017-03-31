Масштабный пожар и обрушение эстакады в Атланте

Участок эстакады в американском городе Атланта в штате Джорджия обрушился из-за сильного пожара, который разгорелся под автомагистралью.
Во время обрушения на эстакаде не было машин. Из-за пожара этот участок шоссе перекрыли. Сведений о пострадавших не поступало. На месте работает пожарная бригада и спасатели.
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Пожарные полагают, что загореться могли большие катушки пластиковых труб, которые хранились под эстакадой.
Напомним, вечером 27 февраля в Киеве произошло частичное обрушение Шулявского путепровода, через который проходит важная автомагистраль. Находясь на месте ЧП, Кличко заявил, что мост "устал".