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    Фотоленты

    Масштабный пожар и обрушение эстакады в Атланте

    (обновлено: )0
    Обрушение эстакады в Атланте
    Обрушение эстакады в Атланте
    Обрушение эстакады в Атланте
    Обрушение эстакады в Атланте
    Обрушение эстакады в Атланте
    Обрушение эстакады в Атланте
    Обрушение эстакады в Атланте
    Обрушение эстакады в Атланте
    Адское пламя в Атланте
    @FOX5Atlanta
    Обрушение эстакады в Атланте
    Пожарным пришлось как следует потрудиться, чтобы ликвидировать масштабное возгорание
    @FOX5Atlanta
    Обрушение эстакады в Атланте
    Движение по эстакаде было перекрыто из-за пожара
    @FOX5Atlanta
    Обрушение эстакады в Атланте
    Обрушение эстакады в Атланте
    fox5atlanta.com
    Обрушение эстакады в Атланте
    Данных о пострадавших в результате ЧП пока не поступало
    fox5atlanta.com
    Обрушение эстакады в Атланте
    Обрушение эстакады в Атланте
    fox5atlanta.com
    Обрушение эстакады в Атланте
    Обрушение эстакады в Атланте
    fox5atlanta.com

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    Адское пламя в Атланте

    Участок эстакады в американском городе Атланта в штате Джорджия обрушился из-за сильного пожара, который разгорелся под автомагистралью.

    Во время обрушения на эстакаде не было машин. Из-за пожара этот участок шоссе перекрыли. Сведений о пострадавших не поступало. На месте работает пожарная бригада и спасатели.

    Смотрите также: Огненное зарево. Масштабный пожар на окраине Киева

    Пожарные полагают, что загореться могли большие катушки пластиковых труб, которые хранились под эстакадой.

    Напомним, вечером 27 февраля в Киеве произошло частичное обрушение Шулявского путепровода, через который проходит важная автомагистраль. Находясь на месте ЧП, Кличко заявил, что мост "устал". 

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