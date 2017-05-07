СМИ сообщают подробности пожара Лукьяновского СИЗО в Киеве

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Пожар произошел в одном в корпусе для несовершеннолетних заключенных Лукьяновского СИЗО, огнем охвачена крыша здания, сообщает агентство УНН со ссылкой на Национальный центр правозащиты.

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"Причины пожара неизвестны, но в некоторых частях видео слышно как заключенные кричат "амнистия", — говорится в сообщении.

В Лукьяновском СИЗО горел корпус для несовершеннолетних, в котором находятся VIP-камеры, сообщил экс-глава Государственной пеницитарной службы Сергей Старенький в Facebook.

"Сожгли корпус для несовершеннолетних. Именно тут в последнее время концентрировались элитные заключенные. И камеры этого корпуса использовались как VIP-камеры", — написал Старенький.

По предварительным данным жертв и возможных побегов не было, написал он, уточнив, что информацию проверяет.

Ранее сообщалось, что в Киевском следственном изоляторе (Лукьяновском СИЗО) произошел пожар. Во дворе СИЗО видно открытый огонь, слышны взрывы шифера.