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    Участок эстакады обрушился в результате пожара в Атланте

    (обновлено: )15
    По данным местных СМИ, во время ЧП на эстакаде не было машин, так как из-за пожара этот участок шоссе перекрыли. Сведений о пострадавших не поступало.
    Обрушение эстакады в Атланте
    fox5atlanta.com

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Участок эстакады в американском городе Атланта в штате Джорджия обрушился из-за сильного пожара, который разгорелся под автомагистралью, сообщает местный телеканал Fox 5 News.

    fox5atlanta.com
    Обрушение эстакады в Атланте

    Как передает телеканал, во время обрушения на эстакаде не было машин. Из-за пожара этот участок шоссе перекрыли. Сведений о пострадавших не поступало. На месте работает пожарная бригада и спасатели.

    ​Пожарные полагают, что загореться могли большие катушки пластиковых труб, которые хранились под эстакадой.

    Напомним, вечером 27 февраля в Киеве произошло частичное обрушение Шулявского путепровода, через который проходит важная автомагистраль. Находясь на месте ЧП, Кличко заявил, что мост "устал". 

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