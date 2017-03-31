Участок эстакады обрушился в результате пожара в Атланте

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Участок эстакады в американском городе Атланта в штате Джорджия обрушился из-за сильного пожара, который разгорелся под автомагистралью, сообщает местный телеканал Fox 5 News.

fox5atlanta.com Обрушение эстакады в Атланте

Как передает телеканал, во время обрушения на эстакаде не было машин. Из-за пожара этот участок шоссе перекрыли. Сведений о пострадавших не поступало. На месте работает пожарная бригада и спасатели.

Massive fire breaks out under Atlanta's busy I-85 freeway, leads to part of the road collapsing https://t.co/KJcJe8Bn3d pic.twitter.com/EZVnGsfQeJ — CBS Evening News (@CBSEveningNews) 30 марта 2017 г.

​Пожарные полагают, что загореться могли большие катушки пластиковых труб, которые хранились под эстакадой.

Напомним, вечером 27 февраля в Киеве произошло частичное обрушение Шулявского путепровода, через который проходит важная автомагистраль. Находясь на месте ЧП, Кличко заявил, что мост "устал".