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    Пожар в Киевском СИЗО в локализован - СМИ

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    По информации СМИ, пожар в здании Лукьяновского СИЗО локализован. Сейчас продолжается тление отдельных очагов. В самом СИЗО сообщили, что пожар произошел после отбоя в жилой зоне.
    На месте пожара в Лукьяновском СИЗО
    112 Украина

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Пожар в здании Лукьяновского СИЗО в Киеве локализован, пострадавших нет, передает телеканал "112 Украина".

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    По данным СМИ, загорелся корпус для несовершеннолетних заключенных.

    "Пожар в здании Лукьяновского СИЗО локализован. Сейчас продолжается тление отдельных очагов", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что пострадавших нет. В самом СИЗО изданию рассказали, что пожар произошел после отбоя в жилой зоне.

    Экс-глава Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький подтвердил телеканалу, что пожар произошел в корпусе для несовершеннолетних, добавив, что в этом корпусе расположены VIP-камеры. Сейчас, по его словам, уточняются данные о пострадавших и проверяется информация о возможных побегах.

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