Сильный пожар под Киевом: спасатели тушат суконную фабрику

В городе Березань Киевской области вспыхнул крупный пожар на ООО "Березанская суконная фабрика", передает "Киев Оперативный".

"Крупный пожар в Киевской области на Березанской суконной фабрике вспыхнул сегодня днем, около 14:30", — говорится в сообщении.

По состоянию на 14:50 сотрудники ГСЧС еще не прибыли на место события. Информации о пострадавших пока нет.

В пресс-службе ГСЧС прокомментировали, что 15 мая в 14:35 в Службу спасения Киевской области поступило сообщение о пожаре на территории суконной фабрики в г. Березань Барышевского района.

"По прибытию на место происшествия установлено, что пожар возник в одноэтажном металлическом ангаре (размером 50х20) с последующим распространением огня на соседний ангар. Площадь пожара около 1500 кв.м", — добавили в пресс-службе.

Также сообщается, что существует угроза распространения пожара на здание фабрики.

"Подразделения ГосЧС работают по повышенному номеру вызова. На тушение привлечено 33 человека личного состава и 9 единиц техники. На месте происшествия работает оперативная группа во главе с заместителем начальника ГосЧС в Киевской области", — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Киеве возле Дарницкого рынка возник пожар в складских помещениях. на месте происшествия работали около двух десятков пожарных машин, наблюдалось сильное задымление. Правоохранители перекрывали движение транспорта по соседним улицам.