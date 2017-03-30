Огненное зарево. Масштабный пожар на окраине Киева

Причиной масштабного пожара в районе Осокорков в Киеве является возгорание мусора и сухой травы, сообщила спикер Главного управления ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.

Накануне вечером в соцсетях появилась информация о масштабном возгорании в районе Осокорков. Некоторые из пользователей заявили о падении вертолета.

По словам спикера ГУ ГСЧС Украины в Киеве, масштабное возгорание открытых территорий наблюдается в районе Осокорков уже несколько дней, а 28 марта общая площадь загоревшейся территории составила около 10 тыс. кв. м.

При этом Водолага допускает, что трава и мусор могли загореться в результате поджогов.