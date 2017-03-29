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    Во французском аэропорту Орли случился крупный пожар

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    По данным СМИ, возгорание началось в среду во второй половине дня у взлетно-посадочной полосы аэропорта. Инцидент не повлиял на работу авиаузла.
    Во французском аэропорту Орли случился крупный пожар
    leparisien.fr

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Крупный пожар произошёл во французском аэропорту Орли, сообщает BFMTV со ссылкой на очевидца.

    В свою очередь газета Parisien со ссылкой на пожарных сообщает, что возгорание началось в среду во второй половине дня у взлетно-посадочной полосы аэропорта.

    Отмечается, что инцидент не повлиял на работу авиаузла.

    twitter.com/sombreivresse
    Во французском аэропорту Орли случился крупный пожар

    Напомним, 28 марта в шанхайском районе Хунхоу загорелся одноименный стадион вместимостью 33 тысячи человек.

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