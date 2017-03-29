КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Крупный пожар произошёл во французском аэропорту Орли, сообщает BFMTV со ссылкой на очевидца.

В свою очередь газета Parisien со ссылкой на пожарных сообщает, что возгорание началось в среду во второй половине дня у взлетно-посадочной полосы аэропорта.

Отмечается, что инцидент не повлиял на работу авиаузла.

twitter.com/sombreivresse Во французском аэропорту Орли случился крупный пожар

Напомним, 28 марта в шанхайском районе Хунхоу загорелся одноименный стадион вместимостью 33 тысячи человек.