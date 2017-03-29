Масштабный пожар произошел на Осокорках в Киеве

КИЕВ, 29 мар — РАИ Новости Украина. В Киеве в среду вечером произошел масштабный пожар в районе озера Святище на Осокорках.
Среди пользователей соцсетей распространяется информация о крушении вертолета с его последующим возгоранием, так как некоторые жители Осокорков и Поздняков слышали звук, похожий на взрыв.
Масштабный пожар на окраине Киева (на Осокорках)
Также в соцсетях начали появляться фото, подтверждающие масштабность пожара — огненное зарево видно на большом расстоянии.
Пожар на окраине Киева (на Осокорках)
В ГСЧС Киева подтвердили факт пожара, однако отметили, что произошло "возгорание камыша на болоте". На место инцидента уже выехали пожарные.
Напомним, в начале марта в Киеве на Троещине также произошел масштабный пожар.