наверх
30.03.201700:40
Курсы валют НБУ
  • EUR29.06- 0.39
  • USD27.04- 0.08
Рубрики
Ещё
    Киев

    Масштабный пожар произошел на Осокорках в Киеве

    (обновлено: )871
    Среди пользователей соцсетей распространяется информация о крушении вертолета. В ГСЧС Киева подтвердили факт пожара, однако отметили, что произошло "возгорание камыша на болоте".
    Пожар на окраине Киева (на Осокорках)
    Facebook Осокорки Клуб

    КИЕВ, 29 мар — РАИ Новости Украина. В Киеве в среду вечером произошел масштабный пожар в районе озера Святище на Осокорках.

    Среди пользователей соцсетей распространяется информация о крушении вертолета с его последующим возгоранием, так как некоторые жители Осокорков и Поздняков слышали звук, похожий на взрыв.

    Facebook Киев современный
    Масштабный пожар на окраине Киева (на Осокорках)

    Также в соцсетях начали появляться фото, подтверждающие масштабность пожара — огненное зарево видно на большом расстоянии. 

    Facebook Осокорки Клуб
    Пожар на окраине Киева (на Осокорках)

    В ГСЧС Киева подтвердили факт пожара, однако отметили, что произошло "возгорание камыша на болоте". На место инцидента уже выехали пожарные.

    Напомним, в начале марта в Киеве на Троещине также произошел масштабный пожар

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ирина Фриз
    Обстрел консульства Польши в Луцке
    Виктор Таран
    Неработающий реестр: скандал с подачей e-деклараций
    Здание Службы безопасности Украины (СБУ)
    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    Часы, показывающее поясное время, в офисе банка "ВТБ 24"
    Уход российских банков из Украины