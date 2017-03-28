Масштабный пожар на стадионе в Шанхае

Пожарные потушили пожар на стадионе "Хункоу" в Шанхае, сообщает Национальное радио Китая (CNR).

Ранее сообщалось, что в шанхайском районе Хунхоу утром загорелся одноименный стадион вместимостью 33 тысячи человек.

Как сообщили радио в пожарной службе города, возгорание уже ликвидировано. Информации о пострадавших нет.

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Ранее в целях безопасности были временно закрыты ближайшие к стадиону выходы метро. Сейчас метро функционирует в нормальном режиме. Причина пожара продолжает устанавливаться.

Стадион "Хункоу" является домашней ареной футбольного клуба "Шанхай Шэньхуа".