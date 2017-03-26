Итоги шокирующей недели: убийство, пожар, теракт и Евровидение

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Убийство Вороненкова

В четверг, 23 марта, в центре Киева был убит беглый экс-депутат Госдумы Денис Вороненков. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Член коллегии МВД Антон Геращенко подтвердил, что предполагаемый убийца – ранее служивший в Нацгвардии Павел Паршов. По словам Геращенко, в России Паршов прошел курс специального обучения в школе для диверсантов. Примечательно, что с 2011 года Паршов находился в уголовном розыске, но, несмотря на это, в 2015 году смог поступить в Нацгвардию.

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Политолог, директор Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает, что убийство Вороненкова имеет аматорский, криминальный характер, если бы это были российские спецслужбы, то они действовали бы иначе. "Эта истерия неудивительна. Непонятно только, зачем ФСБ так рискованно работать, если "чаепитие с полонием" гораздо более тихо и надежно. Спецслужбы не бегают в центре Киева с автоматом. Учитывая, что нападавший ранен, это риск того, что дальше ситуацию раскрутят. Это еще раз подтверждает аматорский, криминальный характер покушения. ФСБ незачем так "палиться". Для серьезной спецслужбы это не самый лучший вариант", — заявил Золотарев.

Пожар и взрывы в Балаклее

В ночь на четверг, 23 марта, произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, который привел к их детонации. По данным военного прокурора Анатолия Матиоса, причиной пожара стала диверсия. В связи с детонацией боеприпасов власти решили эвакуировать жителей из 10-километровой зоны от склада. Возбуждено два уголовных дела по статьям "диверсия" и "халатность".

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Военный эксперт Олег Стариков отмечает, что склад боеприпасов, где произошел пожар, считается одним из крупнейших в Европе. "Помните, когда в Сватово грохнул, была всего одна коробка. Это 100 тысяч тонн…И самое главное другое, что система охраны и система работы на этом складе, на этом арсенале, отработана. На этих арсеналах не работают случайные люди. По моему мнению, есть такие версии. Первая – это версия "Путин виноват", которую сейчас уже озвучил генпрокурор. Это или агентура, или дрон. Вторая версия – это солдат с большущим окурком, который зашел на территорию и поджег. И третья версия – помните, 330 каждому, когда в "Операции "Ы", это кража… То есть уже все украдено до нас…Больше к третьей версии склоняюсь. Потому что ни с того, ни с сего, еще не знают, что произошло, как произошло, уже говорят, что залетел дрон. Как тогда они охраняли его три года войны?" — высказался он.

Запрет Самойловой

В среду, 22 марта, СБУ запретила на три года въезд в Украину участнице Евровидения от России Юлии Самойловой. Причиной стало ее выступление в Крыму в 2015 году. В Москве назвали решение СБУ "бесчеловечным актом". В совместном заявлении "Первого канала" и ВГТРК отмечается, что если Украина не допустит Юлию Самойлову до участия в Евровидении, в 2018 году, вне зависимости от места проведения конкурса, певица представит РФ.

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Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что Украина понесет репутационные потери, в первую очередь в Евросоюзе, из-за запрета на въезд Самойловой. "Если это решение останется в силе, то, конечно, оно обернется для Украины репутационными потерями, особенно в Евросоюзе, особенно потому что речь идет о девушке с ограниченными возможностями", — сказал Погребинский. При этом он выразил мнение, что президент Украины Петр Порошенко может вмешаться в ситуацию и отменить запрет СБУ. "Теперь только президент может на это как-то повлиять. И я не исключаю, что это и произойдет", — добавил политолог.

Отсрочка транша МВФ

Международный валютный фонд снова перенес рассмотрение вопроса о предоставлении Украине очередного транша кредита. В Фонде решили проанализировать последствия от блокады Донбасса для экономики страны. По мнению политолога Вадима Карасева, все в один голос твердят, что МВФ изменил решение именно из-за блокады, но реальные причины глубже. "Первое, что заставило Фонд усомниться в целесообразности очередной миллиардной выплаты – это попытки продавить в НАБУ Найджела Брауна. Никто даже не старается прикрывать его – Брауна – близость к президенту и его окружению. И в МВФ, по моим данным, уверены, что с Брауном дела не будет. Подконтрольный аудитор сделает единственный эффективно работающий независимый антикоррупционный орган не таким уж независимым. Второе – очередной скандал с инвесторами, о котором мало говорят в Украине, но хорошо знают в Вашингтоне. Американская Cargill – к слову, просто крупнейшая продовольственная корпорация в мире – третий месяц не может получить у Кабмина элементарные разрешительные документы для дноуглубления строящегося терминала. Логика функционеров МВФ понятна – вы просите денег одной рукой, а второй рукой разгоняете крупных инвесторов, которые чудом к вам попали. Что будет дальше?" – считает Карасев.

Запрет РФ на перевод денег в Украину

В среду Госдума окончательно одобрила запрет на переводы денег из России в Украину через иностранные платежные системы. Согласно принятым поправкам, перевод денег в Украину будет возможен только в том случае, если другой оператор платежной системы прямо или косвенно контролируется Россией. Эти правила распространяются на переводы без открытия банковского счета. По мнению политолога Дмитрия Корнейчука, новый запрет приведет лишь к дальнейшему обнищанию украинцев, а также усилит давление на валютный курс. "1) Дальнейшее обнищание миллионов украинцев, которых поддерживали их родственники, пересылавшие деньги из России; 2) Усиление протестных настроений украинцев. И в частности — ненависти к Порошенко, как причины запрета на денежные переводы; 3) Повышение давления на валютный курс (вместе с отсутствием поступлений валюты от уже "отжатых" предприятий на Донбасса). Поэтому даже сложно спрогнозировать, к какому курсу доллара мы в итоге придем", — прогнозирует он.

Теракт в Лондоне

В среду, 22 марта, в Лондоне на Вестминстерском мосту произошел самый кровавый теракт за последние десять лет. Машина, ехавшая по мосту, съехала на тротуар, сбила нескольких человек, доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Преступник ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Террорист, которым оказался 52-летний британец Халид Масуд, был застрелен другим полицейским.

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По последним данным, в результате теракта погибли 4 человека, были ранены 50 человек из 10 стран. По словам премьера Британии Терезы Мэй, место для теракта было выбрано не случайно. "…Именно там, в самом сердце нашей столицы, собираются люди самых разных вероисповеданий и культур, чтобы прославлять наши общие ценности демократии и свободы слова, возле здания древнейшего парламента", — подчеркнула она.

Страсти вокруг аудитора НАБУ

Страсти вокруг назначения аудитора НАБУ разгорелись с новой силой. Во вторник, 21 марта, Рада снова не смогла назначить члена аудиторской комиссии НАБУ по своей квоте. Это уже не первая попытка определиться с кандидатом от парламента. Несколько предыдущих так же проваливались. В зале не находят поддержки обе кандидатуры — американца Роберта Сторча, заместителя генерального инспектора Департамента юстиции США, и частного британского детектива Найджела Брауна. "Оба кандидата в аудиторы НАБУ — это достаточно известные аудиторы, профессионалы в своей сфере. Одного из них предлагал президент, второй, соответственно, предлагался фракциями парламента, и пока не удалось найти консенсуса относительно того, кого из данных двух молодых людей назначат на пост аудитора НАБУ. Здесь основная проблема состоит в том, что парламентарии не хотят видеть антикоррупционных расследований, которые касаются НАБУ. А другая группа хочет провести данное антикоррупционное расследование для того, чтобы определенным образом создать почву для увольнения самого руководителя НАБУ", — считает политический эксперт Сергей Быков.

Закон о коллаборационизме

Зарегистрированный в Раде законопроект "О запрете коллаборационизма" рискует в очередной раз поделить украинцев на "своих" и "чужих". Украинские парламентарии предлагают ввести в уголовном кодексе ответственность за коллаборационизм. Согласно тексту законопроекта, предложенного депутатом "Народного фронта" Игорем Лапиным, коллаборантами станут те, кто получил или использует паспорта или другие документы незаконных организаций, а также в любой форме сотрудничает с "российской оккупационной властью и созданными или поддерживаемыми РФ вооруженными формированиями". Наказанием за нарушение закона станет до 15 лет лишения свободы. По мнению нардепа от фракции "Оппозиционного блока" Николая Скорика, подобные инициативы только закрепят негативное отношение людей в Крыму и Донбассе к Украине. "По идее, украинские власти должны делать все для того, чтобы, оказавшиеся в условиях оккупации ориентировались на Украину как на пример демократии, толерантного отношения к своим гражданам, которые оказались там не по своей вине. Вместе с тем, инициатива из "Народного фронта" будет только отталкивать таких людей. Когда какие-то дебилы обрубают электроэнергию и блокируют поставки продовольствия, то у людей вырабатывается негативное отношение не только к этим асоциальным элементам, но и к государству в целом", — отмечает депутат.

Повреждение памятника Щорсу

Во вторник, 21 марта, неизвестные повредили памятник Николаю Щорсу в центре Киева. У коня, который является частью композиции, была отпилена нога. Власти расценили это как акт вандализма.

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Ранее националисты собирались снести памятник 24 августа 2016 года, но десятки полицейских встали на его защиту. Киевские власти заявили, что памятник Щорсу в Киеве демонтируют лишь после того, как Минкультуры исключит его из перечня объектов культурного наследия. Демонтаж монумента был запланирован на конец августа, однако памятник просто завесили полотнищем цвета флага Украины.