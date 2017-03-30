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    Киев

    Спасатели сообщили подробности масштабного пожара на Осокорках в Киеве

    (обновлено: )23101
    Спикер Главного управления ГСЧС в Киеве Светлана Водолага проинформировала, что "на Осокорках горят открытые территории мусора, горит камыш и сухая трава".
    Масштабный пожар на Осокорках (ул. Садовая)
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    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Причиной масштабного пожара в районе Осокорков в Киеве является возгорание мусора и сухой травы, сообщила спикер Главного управления ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.

    Накануне вечером в соцсетях появилась информация о масштабном возгорании в районе Осокорков. Некоторые из пользователей заявили о падении вертолета.  

    Facebook Киев современный
    Масштабный пожар на Осокорках (ул. Садовая)

    "На Осокорках горят открытые территории мусора, горит камыш и сухая трава. Никакого падения вертолета там не было", — сказала Водолога в комментарии "Украинским новостям".

    Facebook Киев современный
    Масштабный пожар на Осокорках в Киеве

    Она также отметила, что массовое возгорание открытых территорий наблюдается в районе Осокорков уже несколько дней, а 28 марта общая площадь загоревшейся территории составила около 10 тыс. кв. м. По ее словам, трава и мусор могли загореться в результате поджогов.

    Напомним, в начале марта в Киеве на Троещине также произошел масштабный пожар

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