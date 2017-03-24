Пожар на Казанском пороховом заводе, погиб один человек

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости. Один человек погиб, по предварительным данным, при пожаре на Казанском пороховом заводе, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах РФ.

"Поступила информация об одном погибшем, обстоятельства гибели выясняются. Площадь пожара увеличилась до 400 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

Вечером в пятницу республиканское МЧС проинформировало о пожаре на пороховом заводе, который возник в 19.27. Сообщалось, что туда отправлены подразделения по третьему номеру сложности из четырех.

Напомним, в ночь на четверг начался пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области. В связи с детонацией боеприпасов власти решили эвакуировать жителей из 10-километровой зоны от склада. Возбуждены два уголовных дела по статьям "диверсия" и "халатность". В результате ЧП погибла женщина. В пятницу военным удалось начать тушение пожара.