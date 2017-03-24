наверх
24.03.201722:30
Курсы валют НБУ
  • EUR29.18+ 0.09
  • USD27.06+ 0.14
Рубрики
Ещё
    Россия

    Пожар на Казанском пороховом заводе, погиб один человек

    (обновлено: )131
    По информации источника в экстренных службах РФ, поступила информация об одном погибшем, обстоятельства гибели выясняются. Площадь пожара увеличилась до 400 квадратных метров
    Пожарные в РФ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости. Один человек погиб, по предварительным данным, при пожаре на Казанском пороховом заводе, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах РФ.

    "Поступила информация об одном погибшем, обстоятельства гибели выясняются. Площадь пожара увеличилась до 400 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

    Вечером в пятницу республиканское МЧС проинформировало о пожаре на пороховом заводе, который возник в 19.27. Сообщалось, что туда отправлены подразделения по третьему номеру сложности из четырех.

    Напомним, в ночь на четверг начался пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области. В связи с детонацией боеприпасов власти решили эвакуировать жителей из 10-километровой зоны от склада. Возбуждены два уголовных дела по статьям "диверсия" и "халатность". В результате ЧП погибла женщина. В пятницу военным удалось начать тушение пожара.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Убийство Дениса Вороненкова
    В Киеве убит беглый депутат Госдумы Денис Вороненков
    Ужасающие последствия взрывов в Балаклее и окрестностях
    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов
    Стрельба у британского парламента
    Теракт в Лондоне: автомобиль задавил людей на мосту
    Эмблема Евровидения в Киеве
    Скандал на Евровидении: Украина не пустила участницу из РФ