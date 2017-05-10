наверх
10.05.201721:56
Курсы валют НБУ
  • EUR29.06+ 0.12
  • USD26.51+ 0.02
Рубрики
Ещё
    Киев

    Пожар возле Дарницкого рынка в Киеве потушен

    (обновлено: )8
    По данным ГСЧС, горел не сам рынок, а складское помещение, где хранились продукты питания: "Общая площадь составила 300 кв. м. В 18:18 пожар был полностью ликвидирован".
    В Киеве возле Дарницкого рынка возник пожар в складских помещениях
    facebook.com/dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Пожарные потушили горевшие складские помещения возле Дарницкого рынка в Киеве, сообщила спикер ГСЧС в г. Киеве Светлана Водолага в эфире телеканала "112 Украина".

    Пожар в музее на Хортице
    УНН
    Пожар в музее на Хортице: загорелся "Казацкий лагерь"

    "Горел не рынок, а складское помещение, где хранились продукты питания. Общая площадь составила 300 кв. м. В 18:18 пожар был полностью ликвидирован. Причины пожара устанавливают правоохранительные органы. Работали 6 единиц основной и специальной техники и 34 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет", — отметила она.

    В настоящее время пожарные разбирают и проливают конструкции, чтобы не допустить повторного возгорания.

    Ранее сообщалось, что в Киеве возле Дарницкого рынка возник пожар в складских помещениях.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Столкновение между молодыми людьми, которые пытались не пропустить участников марша, и правоохранителями у офиса ОУН во время шествия участников марша памяти и уважения "Никто не забыт, ничто не забыто"
    Эхо Дня Победы: взрывоопасные Днепр и Николаев
    Первый полуфинал Евровидения-2017
    Евровидение-2017. Первый полуфинал
    Флаг Франции
    Макрон - новый президент Франции: в ожидании инаугурации
    Железнодорожный вокзал в Киеве
    Криминальная Украина: беспредел и насилие