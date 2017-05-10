Пожар возле Дарницкого рынка в Киеве потушен

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Пожарные потушили горевшие складские помещения возле Дарницкого рынка в Киеве, сообщила спикер ГСЧС в г. Киеве Светлана Водолага в эфире телеканала "112 Украина".

"Горел не рынок, а складское помещение, где хранились продукты питания. Общая площадь составила 300 кв. м. В 18:18 пожар был полностью ликвидирован. Причины пожара устанавливают правоохранительные органы. Работали 6 единиц основной и специальной техники и 34 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет", — отметила она.

В настоящее время пожарные разбирают и проливают конструкции, чтобы не допустить повторного возгорания.

Ранее сообщалось, что в Киеве возле Дарницкого рынка возник пожар в складских помещениях.