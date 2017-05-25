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    В результате пожаров в Красноярском крае сгорело 130 домов

    (обновлено: )73
    МЧС РФ ранее объявило о резком ухудшении пожарной обстановки в крае, вызванной ураганным ветром и палом травы. В регионе был объявлен режим ЧС федерального уровня.
    Масштабные пожары в Красноярском крае
    ТВК

    КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Более 500 человек лишились жилья в результате крупных пожаров в городах и населенных пунктах Красноярского края, сгорело 130 домов, сообщили РИА Новости в правительстве региона.

    МЧС РФ ранее объявило о резком ухудшении пожарной обстановки в крае, вызванной ураганным ветром и палом травы. По данным МВД РФ, в связи с пожарами и опасностью распространения огня по тревоге были подняты сотрудники полиции в двух районах региона: Лесосибирском и Канском. В результате пожара погибли два человека. В регионе был объявлен режим ЧС федерального уровня.

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    "По последним данным, сгорели 130 домов, где проживали 533 человека, из которых 67 дети", — сказал собеседник агентства.

    ТВК
    Масштабные пожары в Красноярском крае

    По его словам, в настоящее время губернатор края работает в Нижнеингашском районе, затем отправится в Канск и Лесосибирск. 

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