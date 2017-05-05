Спасатели потушили пожар на свалке под Харьковом

ГУ ГСЧС в Харьковской области

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Спасатели ликвидировали пожар на мусорной свалке твердых отходов под Харьковом, жертв и пострадавших нет, сообщила в пятницу пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ранее пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС в Харьковской области сообщила, что спасатели тушат пожар на мусорной свалке твердых отходов под Харьковом, огонь охватил 700 квадратных метров.

"Харьковский район: ликвидирован пожар на полигоне твердых бытовых отходов… В 00:27 5 мая пожарным удалось локализовать пожар, в 15:11 полностью ликвидирован", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на месте работали пять единиц пожарной техники и 30 человек личного состава, а также 16 единиц инженерной техники мусороперерабатывающего завода. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, во Львове уже скоро год как продолжаются проблемы с вывозом мусора. С тех пор как из-за пожара была закрыта городская свалка, Львов с большим трудом вывозит мусор на другие полигоны. На сегодня каждый четвертый двор во Львове завален мусором.