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    Спасатели потушили пожар на свалке под Харьковом

    (обновлено: )14
    По данным Госслужбы Украины по ЧС, на месте происшествия работали пять единиц пожарной техники и 30 человек личного состава, а также 16 единиц инженерной техники мусороперерабатывающего завода. Жертв и пострадавших нет.
    Пожар на мусорной свалке под Харьковом
    ГУ ГСЧС в Харьковской области

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Спасатели ликвидировали пожар на мусорной свалке твердых отходов под Харьковом, жертв и пострадавших нет, сообщила в пятницу пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

    Мусор на улицах Львова
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    Ранее пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС в Харьковской области сообщила, что спасатели тушат пожар на мусорной свалке твердых отходов под Харьковом, огонь охватил 700 квадратных метров.

    "Харьковский район: ликвидирован пожар на полигоне твердых бытовых отходов… В 00:27 5 мая пожарным удалось локализовать пожар, в 15:11 полностью ликвидирован", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, на месте работали пять единиц пожарной техники и 30 человек личного состава, а также 16 единиц инженерной техники мусороперерабатывающего завода. Жертв и пострадавших нет.

    Напомним, во Львове уже скоро год как продолжаются проблемы с вывозом мусора. С тех пор как из-за пожара была закрыта городская свалка, Львов с большим трудом вывозит мусор на другие полигоны. На сегодня каждый четвертый двор во Львове завален мусором.

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