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    Фотоленты

    Фотоитоги 23 мая: масштабный теракт в Манчестере, пожар в Николаеве

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    Эвакуация после ЧП на стадионе в Манчестере
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман положил цветы у посольства Великобритании в Киеве в память о погибших во время вчерашнего террористического акта в Манчестере.
    Под посольством Великобритании в Киеве появились букеты цветов в память о погибших во время вчерашнего террористического акта в Манчестере.
    В Николаеве ночью горело предприятие по производству яхт
    Скульптура Джеффа Кунса
    Народный депутат Надежда Савченко во время заседания рады 23 мая.
    Акция Николай Запорожец в поддержку цивилизованного рынка бывших в употреблении авто под Радой.
    Акция Депутат, не стань экологическим бедствием! под Радой.
    Очередь за биометрическими паспортами в центре обслуживания граждан Паспортный сервис в Киеве
    Очередь за биометрическими паспортами в центре обслуживания граждан Паспортный сервис в Киеве
    Жители Львова начали перекрывать дороги мусором
    Эвакуация после ЧП на стадионе в Манчестере
    Эвакуация после ЧП на стадионе в Манчестере
    @uri4u
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман положил цветы у посольства Великобритании в Киеве в память о погибших во время вчерашнего террористического акта в Манчестере.
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман положил цветы у посольства Великобритании в Киеве в память о погибших во время вчерашнего террористического акта в Манчестере.
    Владимир Гройсман, facebook
    Под посольством Великобритании в Киеве появились букеты цветов в память о погибших во время вчерашнего террористического акта в Манчестере.
    Под посольством Великобритании в Киеве появились букеты цветов в память о погибших во время вчерашнего террористического акта в Манчестере.
    Украинское фото
    В Николаеве ночью горело предприятие по производству яхт
    ГСЧС Украины
    Скульптура Джеффа Кунса
    Скульптура Джеффа Кунса
    Ладо Почхуа, facebook
    Народный депутат Надежда Савченко во время заседания рады 23 мая.
    Народный депутат Надежда Савченко во время заседания рады 23 мая.
    УНИАН
    Акция Николай Запорожец в поддержку цивилизованного рынка бывших в употреблении авто под Радой.
    Акция "Николай Запорожец" в поддержку цивилизованного рынка бывших в употреблении авто под Радой.
    Украинское фото
    Акция Депутат, не стань экологическим бедствием! под Радой.
    Акция "Депутат, не стань "экологическим бедствием!" под Радой.
    Украинское фото
    Очередь за биометрическими паспортами в центре обслуживания граждан Паспортный сервис в Киеве
    Украинское фото
    Очередь за биометрическими паспортами в центре обслуживания граждан Паспортный сервис в Киеве
    Украинское фото
    Жители Львова начали перекрывать дороги мусором
    Жители Львова начали перекрывать дороги мусором
    Фото о страницы Игоря Зинкевича в Facebook

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    Эвакуация после ЧП на стадионе в Манчестере

    Взрыв прогремел в концертном комплексе стадиона "Манчестер Арена" в понедельник, 22 мая, около 22:30 по местному времени. Завершался концерт певицы Арианы Гранде, на котором присутствовало несколько тысяч человек, в том числе много детей и подростков.

    Смотрите также: Теракт на стадионе в Манчестере: кадры с места ЧП

    Полиция заявила, что рассматривает произошедшее как "террористический инцидент". По последним данным, в больницах остаются 59 человек. Погибли 22 человека, в том числе дети. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила, что трагедия в Манчестере расценивается как теракт, назвав его "самым серьезным" терактом в Северной Англии. Тереза Мэй сообщила, что взрывное устройство привел в действие смертник, он был один.

    Читайте также: Рудяков: РФ обязательно введет визы в ответ

    В Николаеве ночью произошел крупный пожар, горело помещение, где производили яхты и лодки. В очаге горения спасатели обнаружили баллоны с ацетиленом и кислородом, которые могли взорваться в любой момент. Пожар тушили 50 человек и 13 единиц техники.

    По имеющейся информации, горело помещение ООО "Яхт-верфь "Вокруг света".

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