Фотоитоги 23 мая: масштабный теракт в Манчестере, пожар в Николаеве

Взрыв прогремел в концертном комплексе стадиона "Манчестер Арена" в понедельник, 22 мая, около 22:30 по местному времени. Завершался концерт певицы Арианы Гранде, на котором присутствовало несколько тысяч человек, в том числе много детей и подростков.

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Полиция заявила, что рассматривает произошедшее как "террористический инцидент". По последним данным, в больницах остаются 59 человек. Погибли 22 человека, в том числе дети. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила, что трагедия в Манчестере расценивается как теракт, назвав его "самым серьезным" терактом в Северной Англии. Тереза Мэй сообщила, что взрывное устройство привел в действие смертник, он был один.

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В Николаеве ночью произошел крупный пожар, горело помещение, где производили яхты и лодки. В очаге горения спасатели обнаружили баллоны с ацетиленом и кислородом, которые могли взорваться в любой момент. Пожар тушили 50 человек и 13 единиц техники.

По имеющейся информации, горело помещение ООО "Яхт-верфь "Вокруг света".