Спасатели потушили пожар на территории суконной фабрики под Киевом

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Спасатели ликвидировали пожар на территории суконной фабрики в Киевской области, жертв и пострадавших нет, сообщила в понедельник пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Смотрите также: Под гранитом науки. На Прикарпатье обвалился фасад колледжа

Ранее Госслужба Украины по ЧС сообщала, что спасатели тушат пожар на территории суконной фабрики в Киевской области, его площадь составляет около 1,5 тысячи квадратных метров.

"В 17:04 пожар локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров и в 20:55 ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на месте работали девять единиц пожарной техники и 33 человека личного состава.