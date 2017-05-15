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    Спасатели потушили пожар на территории суконной фабрики под Киевом

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    По информации ГСЧС, в 17:04 пожар на территории суконной фабрики локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров и в 20:55 ликвидирован, жертв и пострадавших нет.
    В Киевской области горит Березанская суконная фабрика
    Киев Оперативный

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Спасатели ликвидировали пожар на территории суконной фабрики в Киевской области, жертв и пострадавших нет, сообщила в понедельник пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

    В Киевской области горит Березанская суконная фабрика
    Киев Оперативный
    Сильный пожар под Киевом: спасатели тушат суконную фабрику

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    Ранее Госслужба Украины по ЧС сообщала, что спасатели тушат пожар на территории суконной фабрики в Киевской области, его площадь составляет около 1,5 тысячи квадратных метров.

    "В 17:04 пожар локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров и в 20:55 ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, на месте работали девять единиц пожарной техники и 33 человека личного состава.

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