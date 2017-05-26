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    Патрульного Олейника, застрелившего пассажира BMW, будут судить присяжные

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    Суд на заседании в четверг удовлетворил ходатайство государственного обвинителя о продлении Сергею Олейнику меры пресечения в виде личного обязательства и отстранения его от должности до 23 июля.
    Патрульный Сергей Олейник. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Обвинительный акт в отношении патрульного полицейского Сергея Олейника, которого подозревают в убийстве подростка во время преследования автомобиля BMW в Киеве, будет рассматривать суд присяжных, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

    Патрульный Сергей Олейник выпущен под домашний арест
    МВС УКРАЇНИ/ Youtube
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    Как отмечается, по результатам заседания Голосеевского райсуда Киева 25 мая "суд принял обвинительный акт к рассмотрению по существу и удовлетворил ходатайство подозреваемого о рассмотрении данного уголовного производства судом присяжных".

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    Кроме того, суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя о продлении Олейнику меры пресечения в виде личного обязательства и отстранения его от должности до 23 июля.

    На следующем заседании, которое назначено на 2 июня, суд утвердит порядок исследования доказательств в уголовном производстве.

    В ночь на 7 февраля 2016 года во время преследования автомобиля BMW сотрудники управления патрульной полиции Киева применили огнестрельное оружие, в результате чего погиб 17-летний Михаил Медведев. По данным полиции, патруль стрелял по колесам. За рулем находился 24-летний Ростислав Храпачевский. Во время погони в салоне иномарки также ехали Максим Кривонос и Влад Прихненко.

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    Храпачевский не отрицает свою вину и признал, что был пьян, однако, по его словам, полицейские стреляли по авто, когда он уже остановился. Патрульный Сергей Олейник, обвиненный в умышленном убийстве пассажира BMW, был арестован на два месяца, но позже его отпустили под домашний арест. 

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