Патрульного Олейника, убившего пассажира BMW, восстановили в должности

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КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Сотрудника Управления патрульной полиции Сергея Олейника, который после автопогони застрелил пассажира "BMW" 17-летнего Михаила Медведева, восстановили в должности, сообщает "УНИАН".

Родственники погибшего юноши намерены требовать в суде наказания для Олейника, заявили мать и брат погибшего — Наталья Медведева и Леонид Медведев.

По их словам, они не дождались извинений со стороны руководства Нацполиции, однако угрозы были.

"Ничего этого не было (извинений — прим.ред), зато были угрозы и оскорбления. После похорон, когда дело получило резонанс, на третий день по телевизору мы услышали только слова соболезнования от Деканоидзе, но нам лично никто не высказывал соболезнования. Но хочу сказать, что во время похорон Михаила были люди, которые наблюдали, это были полицейские без формы. Было также прослушивание — около двух недель у нашего дома стоял автомобиль", — сказала мать Медведева.

Также родственники погибшего юноши выразили возмущение тем, что Олейника восстановили на службе в полиции: "Это вообще ужас. Мы даже не знали об этом. Убийца продолжает работать в полиции, как будто ничего и не произошло".

Родственники Медведева убеждены, что Олейник преднамеренно стрелял в парня, а не по неосторожности.

Вместе с тем родственники погибшего признают, что вина в гибели Медведева также есть и в действиях водителя BMW Ростислава Храпачевского. "Мы не считаем его действия правильными, он также виновен, и его вина немалая. Но Храпачевский не вез его расстреливать", — сказала мать.

В ночь на 7 февраля 2016 года во время преследования автомобиля BMW сотрудники управления патрульной полиции Киева применили огнестрельное оружие, в результате чего погиб 17-летний Михаил Медведев. По данным полиции, патруль стрелял по колесам. За рулем находился 24-летний Ростислав Храпачевский. Во время погони в салоне иномарки также ехали Максим Кривонос и Влад Прихненко.

Храпачевский заявил, что не отрицает свою вину, и признал, что был пьян, однако, по его словам, полицейские стреляли по авто, когда он уже остановился. Патрульный Сергей Олейник, обвиненный в умышленном убийстве пассажира BMW, был арестован на два месяца, но позже его отпустили под домашний арест. Храпачевскому также назначен круглосуточный домашний арест.

В обществе продолжаются горячие дискуссии относительно того, оправданно ли полицейские применили огнестрельное оружие в сложившейся ситуации. Одни считают, что полиция превысила служебные полномочия, другие одобряют действия полицейских, считая, что пьяный водитель мог совершить наезд на прохожих или стать причиной крупной аварии.