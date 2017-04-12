Смертельная погоня за BMW: суд повторно отстранил патрульного Олейника

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Голосеевский районный суд Киева на два месяца отстранил от должности сотрудника Управления патрульной полиции Сергея Олейника, который после автопогони застрелил пассажира BMW в феврале 2016 года, сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

"Голосеевский районный суд города Киева на заседании во вторник, 11 апреля, удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры и на 2 месяца отстранил от должности полицейского Сергея Олейника, которого подозревают в умышленном убийстве и превышении служебных обязанностей во время преследования автомобиля BMW в Киеве", — написала она на своей странице в Facebook.

Максимец также добавила, что по ходатайству прокуратуры Олейнику избрана мера пресечения в виде личного обязательства на аналогичный срок.

В ночь на 7 февраля 2016 года во время преследования автомобиля BMW сотрудники управления патрульной полиции Киева применили огнестрельное оружие, в результате чего погиб 17-летний Михаил Медведев. По данным полиции, патруль стрелял по колесам. За рулем находился 24-летний Ростислав Храпачевский. Во время погони в салоне иномарки также ехали Максим Кривонос и Влад Прихненко.

Храпачевский заявил, что не отрицает свою вину, и признал, что был пьян, однако, по его словам, полицейские стреляли по авто, когда он уже остановился. Патрульный Сергей Олейник, обвиненный в умышленном убийстве пассажира BMW, был арестован на два месяца, но позже его отпустили под домашний арест.

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В обществе продолжаются горячие дискуссии относительно того, оправданно ли полицейские применили огнестрельное оружие в сложившейся ситуации. Одни считают, что полиция превысила служебные полномочия, другие одобряют действия полицейских, считая, что пьяный водитель мог совершить наезд на прохожих или стать причиной крупной аварии.

В начале апреля текущего года Сергея Олейника восстановили в должности. Родственники погибшего юноши заявили о намерении требовать в суде наказания для патрульного. Мать и брат погибшего — Наталья Медведева и Леонид Медведев — сообщили, что не дождались извинений со стороны руководства Нацполиции, однако угрозы были.