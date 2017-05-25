Националистическая истерия: забудьте о пенсиях и земле

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Весь информационный шум последних дней – от запрета георгиевской ленты и российских соцсетей до введения языковых квот на ТВ и разговоров о введении визового режима с РФ, вся эта головокружительная смена информационных поводов преследует одну цель – заставить украинцев забыть о подготовке пенсионной реформы и к открытию рынка земли. Такое мнение высказал в эфире телеканала 112 Украина народный депутат, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович.

Есть еще одна причина. По словам политика, националистическая истерия началась после празднования Дня Победы 9 мая, поскольку власть испугалась демонстрации народного единства: "люди понесли цветы". В результате запретили российские соцсети и даже бухгалтерскую программу "1С".

В Раде боятся избирателей

Что касается принятого парламентом закона о языковых квотах на ТВ, то Рабинович отметил: хорошо, что в Украине развивают украинский язык, но вот почему-то в Швейцарии "наличие пяти языков не мешает", а Украине (многоязычие – Ред.) мешает… И рассказал анекдот: будто бы в Одессе появилось на пляже объявление о том, что "крики о помощи не на государственном языке приниматься не будут".

А вот визы с Россией ввести действительно нужно, саркастически отметил Рабинович, напомнив, что 40% украинских гастарбайтеров работают в РФ: "давайте и это обгадим, давайте лишим Украину еще четырёх миллиардов… да что там, сгорел сарай, гори и хата, это нормальный принцип нынешней власти".

Политик отметил, что, по его мнению, "все это зиждется на какой-то уродливой психологии и идеологии".

"Нас толкают в страшный хаос и шабаш мракобесия, нас толкают туда, шаг за шагом, понимая, что ничего в политической плоскости с народом Украины уже сделать нельзя. Если мы пойдём на честные выборы, они потерпят сокрушительное поражение. Они ("БПП" и "Народный фронт" — Ред.) это знают… выборов они боятся", — заявил Рабинович.

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С этим согласился принимавший участие в эфире экс-нардеп, лидер общественного движения "Рідна країна" Николай Томенко, отметивший, что коалиции нет, но парламент боится досрочных выборов: "Путина не боятся уже… а боятся выборов, боятся украинского избирателя, народа боятся, что их не переизберёт".

"А мы воюем?"

При обсуждении вопроса о предполагаемом введении визового режима с РФ Вадим Рабинович, выслушав аргументы нардепа от "Народного фронта" Игоря Лапина, заявившего, что Украина находится в состоянии войны с Россией, задал крамольный вопрос: "А мы воюем?".

"Тогда объявите войну! Я не могу понять: у них… смотрите: когда торговать с Россией, когда военное оборудование поставлять… когда посылать туда два миллиона мигрантов — мы не воюем, у нас АТО. Что это такое АТО никто не знает, но у нас АТО. Как только надо что-то сделать — у нас война, как только не надо — у нас АТО. Классно это они себе придумали", — сказал Рабинович.

Он также заявил, что страной "когда национализм становится над экономикой – это абсолютно неправильно, потому что это убьёт и экономику, и национализм".

В целом весь этот информационный шум с запретами интернет-ресурсов, квотами и визами нужен для того, чтобы отвлечь внимание украинцев от приготовлений к "убийственной пенсионной реформе" и к "катастрофе с землёй", считает Рабинович.

Это подтвердил нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, рассказавший, что к лидеру его политсилы "подходили" – и предлагали в обмен на снятие претензий ГПУ к одному из депутатов фракции "договориться" о пенсионной и земельной реформах…

"Скатываемся к диктатуре"

Некоторые особенно яркие проявления "националистической истерии" не осталась без ответа. Так, фракция "Оппозиционного блока" и ряд внефракционных депутатов подали представление в Конституционный cуд относительно признания неконституционными отдельных частей указа президента о введении санкций и других ограничительных мер в отношении ряда интернет-ресурсов, в частности, "Вконтакте", "Одноклассники", "Яндекс", mail.ru.

Как пояснил нардеп от "Оппозиционного блока" Александр Долженков, указом нарушены две статьи украинской Конституции.

"Согласно ст. 15 цензура в Украине запрещена. А в соответствии со ст. 34 государство гарантирует каждому гражданину право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений, каждому гарантируется право свободно собирать, использовать, распространять информацию удобным для него способом", — сказал депутат, чьи слова приводит пресс-служба партии.

Долженков добавил, что запрещенными интернет-ресурсами пользуются миллионы граждан Украины, и возникает вопрос: "почему именно сейчас, после трех лет конфликта, эти сайты стали вдруг стали представлять угрозу национальной безопасности Украины?".

"Этот Указ является следствием того, что мы потихоньку скатываемся к диктатуре. Теперь власть нам говорит, какие сайты читать и какими ресурсами пользоваться, а какими – нет. Данный Указ является следствием нетерпимости действующей власти к альтернативной точке зрения", — подчеркнул политик.

Напомним, в связи с блокированием на Украине доступа к российским соцсетям ранее против Петра Порошенко был подан иск в Высший административный суд.

А правозащитники Human Rights Watch призвали Порошенко отменить указ о блокировании российских сайтов и соцсетей.