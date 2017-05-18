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    Стрелявшего в таксиста охранника Яроша посадили под стражу на 60 суток

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    По словам адвоката, у его подзащитного после инцидента с таксистами сломаны пальцы рук, многочисленные ссадины и ушибы на теле: "Навроцкий был в ужасном состоянии, неадекватном, физически не мог разговаривать".
    Тюрьма. Архивное фото
    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 мая — РИА новости Украина. Подозреваемому в огнестрельном ранении таксиста охраннику народного депутата Дмитрия Яроша суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без права освобождения под залог, сообщил адвокат подозреваемого Сергей Погосян, передает "Радио Свобода".

    По словам адвоката, у подзащитного после инцидента с таксистами сломаны пальцы рук, многочисленные ссадины и ушибы на теле.

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    "Что меня сразу удивило и возмутило: Навроцкий был в ужасном состоянии, неадекватном, физически не мог разговаривать, голова перебинтованная, глаз заплыл, вся правая сторона онемела, он фактически даже ничего подписывать не мог, весь в крови, говорить мог только "да" и "нет". Он даже не мог понять, что происходит… Перелом пальцев руки обнаружили только на следующий день, когда по нашему настоянию сделали рентген", — сказал Погосян.

    Сторона защиты настаивает на мерах самообороны в действиях охранника Яроша и составе преступления в действиях таксистов, которые в ходе конфликта применили биты против пассажиров.

    Ранее в городе Каменское (бывший Днепродзержинск) Днепропетровской области произошла стрельба, в результате которой ранения получили два человека. По данным СМИ, нежелание водителя такси ответить пассажирам на приветствие "Слава Украине!" повлекло применение оружия. Одним из фигурантов инцидента был охранник экс-лидера организации "Правый сектор" Дмитрия Яроша.

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